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Украина

Быстрая весна: синоптики порадовали прогнозом на выходные

7:22 13 февраля 2020 179
погода
Инф. «ФАКТОВ»

В ближайшие дни погода в Украине не принесет особых сюрпризов. В большинстве областей сохранится влажная погода, но с минимальными осадками. Ночью небольшой мороз, днем воздух прогреется до +5, а на юге и до +8 градусов.

13 февраля погоду будет определять циклон Sabine. Возможен небольшой снег, переходящий в дождь со снегом. Туристов горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей предупредили об опасности схождения лавин. Вероятность лавин значительная, третьего уровня.

погода

14 февраля осадки в виде дождя и мокрого снега останутся лишь в западных областях. А жители остальных регионов смогут наслаждаться солнечной погодой. В День Валентина тепло будет лишь в южной части страны, а на остальной территории днем не выше +3…+5 градусов. Прогноз соответствует тому, что давали народные синоптики: о приходе в середине февраля «быстрой весны».

погода

15 февраля на праздник Сретения традиционно определяли, зимней или весенней будет погода в следующие полмесяца. Синоптики склоняются к тому, что победит весна: дожди 15 февраля возможны лишь в отдельных районах Одесской и Николаевской областей, а также в Крыму. В остальных областях солнечно, без существенных осадков.

погода

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач, прогнозируя погоду во второй декаде февраля, описал ее как «быстрая весна», но ожидается, что к концу месяца зима снова напомнит о себе.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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