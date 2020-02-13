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Быстрая весна: синоптики порадовали прогнозом на выходные
В ближайшие дни погода в Украине не принесет особых сюрпризов. В большинстве областей сохранится влажная погода, но с минимальными осадками. Ночью небольшой мороз, днем воздух прогреется до +5, а на юге и до +8 градусов.
13 февраля погоду будет определять циклон Sabine. Возможен небольшой снег, переходящий в дождь со снегом. Туристов горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей предупредили об опасности схождения лавин. Вероятность лавин значительная, третьего уровня.
14 февраля осадки в виде дождя и мокрого снега останутся лишь в западных областях. А жители остальных регионов смогут наслаждаться солнечной погодой. В День Валентина тепло будет лишь в южной части страны, а на остальной территории днем не выше +3…+5 градусов. Прогноз соответствует тому, что давали народные синоптики: о приходе в середине февраля «быстрой весны».
15 февраля на праздник Сретения традиционно определяли, зимней или весенней будет погода в следующие полмесяца. Синоптики склоняются к тому, что победит весна: дожди 15 февраля возможны лишь в отдельных районах Одесской и Николаевской областей, а также в Крыму. В остальных областях солнечно, без существенных осадков.
Напомним, народный синоптик Владимир Деркач, прогнозируя погоду во второй декаде февраля, описал ее как «быстрая весна», но ожидается, что к концу месяца зима снова напомнит о себе.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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