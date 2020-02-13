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Происшествия

Избиение фельдшера под Львовом: появилась информация о нападавшем

7:48 13 февраля 2020 112
скорая
Инф. «ФАКТОВ»

В городе Червонограде Львовской области установили личность мужчины, напавшего на фельдшера «скорой помощи». После избиения женщина-медработник в больнице с разбитой губой и сотрясением мозга. А 45-летний хулиган, протрезвев, пытается исправить все, что натворил.

О себе мужчина рассказал, что в тот день был нетрезв, и это наложилось на другие проблемы психоневрологического характера. Житель Червонограда говорит, что в свое время воевал на Донбассе, демобилизовался, а сейчас проходит терапию у психолога.

«Я не хотел всего этого. Хотел бы что-то исправить, но как? Немного был нетрезв, и с головой у меня не то уже. Таблетки от головы пью уже третий месяц, у психолога лечусь», — признался мужчина в эфире ТСН.

Семья хулигана вышла на связь с пострадавшей и предложила фельдшеру деньги на лечение. Медработник отказалась от финансовой помощи.

Напомним, случай в Червонограде не первый, когда пациенты нападают на работников скорой помощи. Иногда хулиганов интересует содержимое сумки фельдшера, но чаще медработников избивают по надуманным причинам или вовсе без причин.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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