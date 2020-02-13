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- 10:04 Прямо c рук: Зинченко и Седан покормили тигра и медведя
Прямо c рук: Зинченко и Седан покормили тигра и медведя (фото)
Футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко, который в начале года забил шикарный гол в Кубке Англии, во время паузы в премьер-лиге вместе со своей невестой Владой Седан махнул в Дубай. В частности, звездная пара посетила в Эмиратах контактный зоопарк, прямо c рук покормив медведя, жирафа и тигра.
«Невероятный опыт в одном из самых лучших зоопарков», — написал Александр Зинченко в своем Instagram, выставив фотодоказательства смелых поступков (кстати, Зина, как любя называют игрока болельщики — первый украинский футболист, набравший 1 млн подписчиков в Instagram.
Кстати, в знак благодарности за пережитые эмоции Зинченко подарил боссу зоопарка в Дубае футболку «Сити» со своим автографом.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Влада Седан похвасталась горячим фото с отдыха в Дубае.
Фото Instagram
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