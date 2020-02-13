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В Харькове копы подстрелили мужчину: первые детали и видео происшествия
На окраине Харькова в ночь на 13 февраля полицейские обстреляли автомобиль. Был ранен мужчина, сидевший на месте пассажира. Пострадавшего с двумя огнестрельными ранениями отправили в больницу. Полицейские инцидент пока не комментируют.
По информации Telegram-канала «Подслушано в полиции», стрельба действительно была, и это зафиксировано на видео. Но потерпевшие не упомянули о важной детали. Автомобиль был остановлен патрульными, а когда полицейский приблизился к машине, водитель совершил наезд на копа. После этого, полицейский открыл стрельбу, были сделаны три выстрела, два попали в автомобиль.
Инцидент случился в районе села Хролы Харьковского района. Пострадавшего увезли в харьковскую больницу № 25. Состояние раненого оценивают как тяжелое, мужчина получил два ранения — в область лопатки и в район поясницы.
Скорая помощь была вызвана на улицу Луи Пастера на окраине Харькова. «Когда приехали на место через несколько минут, то выяснили, что друзья сами отвезли (раненого) в 25-ю больницу. Его прооперировали именно там», — рассказал директор Центра экстренной медицины катастроф Виктор Забашта в комментарии телеканалу «Суспільне».
Напомним, накануне в Киеве полицейским пришлось задерживать автомобиль со стрельбой и погоней. Машина остановилась лишь после того, как колеса оказались абсолютно непригодными для езды.
Фото архив kh.npu.gov.ua
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