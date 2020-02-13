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Зеленский сменил состав СНБО после увольнения Богдана
Президент Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны. После того, как был уволен глава Офиса президента Андрей Богдан, он лишился места и в СНБО, что и было зафиксировано в указе.
Новый глава Офиса Зеленского Андрей Ермак указом от 12 февраля ввели в Совет нацбезопасности. Решение уже вступило в силу.
Напомним, ранее вскрылось, что Богдан написал заявление об отставке после неприятной беседы с Зеленским. Аналитики считают, что отставка случилась, поскольку Зеленский так и не стал вершиной «пирамиды власти» и не сумел уладить конфликты между более мелкими «пирамидками».
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