24.39 / 24.61 26.50 / 26.87
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Зеленский сменил состав СНБО после увольнения Богдана

11:01 13 февраля 2020 156
зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны. После того, как был уволен глава Офиса президента Андрей Богдан, он лишился места и в СНБО, что и было зафиксировано в указе.

Новый глава Офиса Зеленского Андрей Ермак указом от 12 февраля ввели в Совет нацбезопасности. Решение уже вступило в силу.

Напомним, ранее вскрылось, что Богдан написал заявление об отставке после неприятной беседы с Зеленским. Аналитики считают, что отставка случилась, поскольку Зеленский так и не стал вершиной «пирамиды власти» и не сумел уладить конфликты между более мелкими «пирамидками».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Леся Никитюк

«Толстая корова, жирная тварь»: Леся Никитюк взорвалась во время просмотра телевизора

Пенсия в Украине

Индексация пенсий в марте: кому не стоит ждать повышения

Галкин и Пугачева

"Это и есть счастье": Галкин показал, как его дома радостно встречают Пугачева с двойняшками (трогательное видео)

очки, паспорт Украины, пенсия

Отмена повышения пенсионного возраста в Украине: кого это коснется

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер