Спорт

Соперник сборной Украины на Евро-2020, несмотря на проблемы с сердцем, вернулся на поле (фото, видео)

Титулованный защитник «Аякса» и сборной Нидерландов (соперника команды Украины в группе Евро-2020) Дейли Блинд вернулся на футбольное поле после двухмесячной паузы, связанной с проблемами с сердцем. Футболист появился на газоне в футболке «Аякса» на 77-й минуте матча ¼ финала Кубка Нидерландов против «Витесса» (3:0).

Напомним, что в декабре 2019-го в заключительном поединке группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии» (0:1) у 29-летнего футболиста закружилась голова, после чего было проведено обследование. Тщательный медосмотр выявил у Дейли воспаление сердечной мышцы. Позже появились слухи, что футболист, в активе которого 66 поединков и два мяча в составе сборной Нидерландов, вообще может завершить карьеру.

Но, к счастью, после курса лечения сын знаменитого игрока Данни Блинда (одного из шести футболистов в мире, выигравших Лигу чемпионов, Кубок УЕФА, Кубок кубков, а также Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок) вернулся в футбол. Правда, пока Дейли играет со специальным устройством для контроля и регулирования сердечного ритма.

«Я очень счастлив вернуться. Было немного тревожно, потому что не до конца понимаешь, как все будет. Врачам приходилось сдерживать мой пыл, потому что я очень хотел вернуться на поле», — цитирует Дейли Блинда Fox Sports Netherlands.

Момент возвращения Дейли Блинда на футбольное поле

Отметим, что в футболке «Аякса» Дейли Блинд пять раз становился чемпионом страны, дважды выиграл Суперкубок Нидерландов и один раз — национальный Кубок. Еще четыре трофея футболист выиграл в рядах «Манчестер Юнайтед» — Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок страны и Лигу Европы. В составе голландской сборной защитник стал бронзовым призером ЧМ-2014 и добыл «серебро» Лиги наций-2019.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ведущий форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай не сыграет на Евро-2020.

Фото Twitter ФК «Аякс», Instagram



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter