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В Украине заработал сервис проверки электронных квитанций: что нужно знать
В Украине появился новый полезный сервис: оплата услуг государственных органов без необходимости предъявлять потом этим органам бумажные квитанции. О новшестве рассказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
По словам министра, процедура будет выглядеть следующим образом. Услуга оплачивается через банковское приложение на смартфоне или через банковские интернет-сервисы. При повторном посещении государственных органов предъявляется не бумажная квитанция, а называется ее номер. Через специально запущенный сервис check.gov.ua работник госоргана сможет проверить, что квитанция действительно была оплачена.
На первом этапе к сервису подключены три банка (Альфа-банк, Монобанк и ПриватБанк), позже должны добавиться еще 10 финучреждений. Оплатить можно будет услуги сервисных центров МВД (оформление водительского удостоверения, выдачу справки о несудимости), миграционной службы, органов РАГС, центров предоставления админуслуг, областных государственных администраций (лицензии, выписки).
По словам министра, с новым сервисом должно уйти в прошлое такое явление как «местные» банки при госорганах. Пользуясь тем, что чиновники требуют именно бумажных квитанций, «прикормленные» банки накручивают на платеж гигантские комиссии.
Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» Дубилет рассказал, что в работе сделан акцент на избавлении от лишних бумаг. И уже сейчас немалое количество информации хранится в электронной форме.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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