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Происшествия

Полицейский пьяным приехал оформлять ДТП в Одесской области

12:06 13 февраля 2020 49
полиция
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В пригороде Одессы — поселке Александровка (неподалеку от Черноморска) — произошло ДТП. По вызову на место происшествия прибыл наряд сектора реагирования патрульной полиции. Однако спустя некоторое время на спецлинию «102» поступило еще одно сообщение от участников этого дорожно-транспортного происшествия. По их словам, на расследование приехал следователь, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

«Граждане сообщили, что на место аварии для оформления ДТП на собственном автомобиле и в гражданской одежде прибыл следователь с явными признаками алкогольного опьянения», — рассказали в полиции.

Тогда на место аварии выехали сотрудники инспекции по личному составу управления кадрового обеспечения регионального главка Нацполиции и областного управления внутренней безопасности. В главке данный факт подтвердили, сказав, что полицейский находился вне службы. В отношении него составлен административный протокол по ст. 130 КУоАП. Начато служебное расследование, на период проведения которого правоохранитель отстранен от исполнения должностных обязанностей. Весьма вероятно, что он будет уволен.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о случае по Киевом. В поселке Софиевская Борщаговка пьяный водитель после ДТП устроил драку с полицейскими.

А в Энергодаре Запорожской области на днях на нерегулируемом пешеходном переходе пьяный водитель сбил коляску с ребенком.

«ФАКТЫ» сообщали также о случае в Харькове, где пьяный 34-летний водитель напал на патрульных полицейских, которые прибыли на спровоцированное им ДТП.

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