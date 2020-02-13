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Полицейский пьяным приехал оформлять ДТП в Одесской области
В пригороде Одессы — поселке Александровка (неподалеку от Черноморска) — произошло ДТП. По вызову на место происшествия прибыл наряд сектора реагирования патрульной полиции. Однако спустя некоторое время на спецлинию «102» поступило еще одно сообщение от участников этого дорожно-транспортного происшествия. По их словам, на расследование приехал следователь, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
«Граждане сообщили, что на место аварии для оформления ДТП на собственном автомобиле и в гражданской одежде прибыл следователь с явными признаками алкогольного опьянения», — рассказали в полиции.
Тогда на место аварии выехали сотрудники инспекции по личному составу управления кадрового обеспечения регионального главка Нацполиции и областного управления внутренней безопасности. В главке данный факт подтвердили, сказав, что полицейский находился вне службы. В отношении него составлен административный протокол по ст. 130 КУоАП. Начато служебное расследование, на период проведения которого правоохранитель отстранен от исполнения должностных обязанностей. Весьма вероятно, что он будет уволен.
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