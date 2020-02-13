Хозяин довел кошку до нервного срыва своим пением (видео)

Мир

В сети появилось смешное видео, снятое у себя дома Альбертом Мирандой — жителем города Калоокан на Филиппинах. Альберт поет популярную в его стране песню о любви. Но его кошка по кличке Мими не одобряет вокальные упражнения хозяина. Она пытается спокойно поспать, и как только Миранда берет очередную ноту, Мими раздраженно подскакивает, укоризненно смотрит на него или даже делает угрожающие попытки подобраться к нему ближе по подушке. Когда парень умолкает, кошка тоже успокаивается. Но хозяин продолжает испытывать ее терпение. В конце концов нервы у Мими окончательно сдают, и она начинает кусать Альберта за локоть.

«Эта кошка не дает мне петь! Что не так с моим пением?», — написал филиппинец.

Ранее «ФАКТЫ» писали о видео, в котором толстый кот насмешил сеть попытками пролезть между прутьями калитки.





Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter