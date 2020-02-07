Толстый кот насмешил сеть попытками пролезть между прутьями калитки (видео)

Мир

Пользователей сети насмешил толстый кот, пытавшийся пролезть между прутьями калитки. Автор, опубликовавший ролик к соцсети Facebook, признался, что это зрелище привлекло его даже больше, чем самое зрелищное спортивное событие в США — Супербоул-2020 .

Напуганный кот попытался убежать из сада, протиснувшись между прутьями калитки. Однако ему это не позволила сделать чересчур солидная комплекция. После безуспешных усилий кот сдался и ушел.

Большинство комментаторов сочли ролик забавным. Многие пожалели бедного котика, отметив, что все это — совсем не смешно. Кто-то предложил посадить его на диету. А один раскритиковал не только физическую форму, но и интеллектуальные способности животного: «Не самый умные зверь, не так ли? Даже не заметил, что калитка открыта».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в здание парламента в Лондоне пробралась лиса: ее пришлось выдворять полицейским.

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