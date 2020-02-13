Салат «Святой Валентин» на День влюбленных: легко и быстро (фото)

Стиль жизни

Дня святого Валентина многие ждут с нетерпением. Ведь это еще один прекрасный повод признаться в любви близкому человеку и посвятить ему песню, стихотворение или… деликатесный салат. Кулинарное искусство сегодня на пике популярности. А создавать необычные вкусные произведения — прерогатива людей талантливых. Идеями легких праздничных салатов с «ФАКТАМИ» поделилась певица и кулинарный блогер Анна Конда, сценический псевдоним которой, к слову, придумал легендарный поэт современности Юрий Рыбчинский. А продюсером ее является известный украинский композитор Геннадий Татарченко.

— День святого Валентина — это день не только влюбленных, но и самого чувства влюбленности в мечту, хорошую кухню, книги, фильмы, музыку… — говорит Анна Конда. — И просто замечательно, когда любимый человек может разделить ваши пристрастия и влюбленность во все ранее перечисленное. Романтический ужин должен быть обязательно при свечах. Я люблю очень вкусную еду, но легкую. Одно из любимых блюд — салаты. Также обожаю морепродукты. Люблю и сладости, но не злоупотребляю ими.

— Поделитесь рецептом любимого салата?

— С удовольствием!

Салат «Святой Валентин» Ингредиенты: шарон помидорки-черри авокадо шпинат сок лимона зелень рубленая кедровые орешки пармезан соль и перец по вкусу Авокадо очистить от кожицы, нарезать дольками, сбрызнуть соком лимона. Каждую помидорку разрезать пополам, шарон — дольками. Салат промыть, обсушить на бумажном полотенце. На тарелочке укладываем ингредиенты по кругу. Чередуем шарон и авокадо, затем — дольки помидорок, в середину — шпинат, посыпаем орешками и крупно натертым сыром, поливаем соусом, смешав оливковое масло, зелень, приправы и сок лимона.

Никого не оставит равнодушным салат «Святой Валентин» (фото из альбома Анны Конды)

— Как выбрать шарон?

— Шарон — это гибрид японской хурмы с яблоком. В отличие от хурмы он содержит меньше вяжущих веществ, поэтому на вкус более приятный. У плода тонкая блестящая кожица и мякоть твердая, как у яблока, а по вкусу напоминает больше спелую хурму. Спелый шарон ярко-оранжевого цвета. Чем больше коричневых полосочек на кожице, тем плод слаще. Еще один мой любимый салат с шароном — «Особое настроение».

Салат «Особое настроение» Ингредиенты: пекинская капуста шарон куриное филе перепелиные яйца зеленый лук Для заправки понадобятся белый винный уксус и французская горчица. Нарезаем пекинскую капусту и выкладываем ее на тарелку. Далее нарезаем дольками шарон и на разогретой сковороде поджариваем его, посыпав слегка сахаром. Поджариваем с двух сторон, чтобы на поверхности образовалась карамель. Аккуратно выкладываем на тарелку. Слегка посолив и поперчив, поджариваем куриное филе. И тоже выкладываем в тарелку, а затем добавляем туда очищенные и разрезанные пополам перепелиные яйца. В сковороду, где были шарон и куриное мясо, отправляем французскую горчицу и белый винный соус. Подогреваем и этим соусом поливаем салатик. Сверху можно посыпать мелко нарезанным зеленым луком и укропом. И подаем к столу!

Салат «Особое настроение» достаточно сытный (фото из альбома Анны Конды)

— А еще мой любимый ингредиент в салатах — авокадо, — отмечает Анна Конда.

Салат с авокадо и грушей Ингредиенты: крабовые палочки груша огурец авокадо сыр с плесенью чеснок (1−2 зубчика) соль, перец, зелень Очищаем от кожуры и нарезаем огурец, грушу и авокадо. Нарезаем крабовые палочки, сыр и измельчаем чеснок и зелень. Смешиваем крабовые палочки, авокадо, грушу, огурец, чеснок и зелень. По желанию можно посолить, поперчить. Заправляем оливковым маслом. Сверху выкладываем сыр с плесенью.

Необычный вкус имеет салат с авокадо и грушей (фото из альбома Анны Конды)

— Настоящее объедение!

— Кулинарное искусство и музыкальное имеют нечто общее. В основе и того и другого — творчество. И музыкальное, и кулинарное произведения искусства должны создаваться с любовью. Для меня фруктово-овощные салаты по восприятию сродни ноктюрнам Шопена, салаты с морепродуктами — словно вальсы Штрауса. Практически каждый овощ и фрукт в моих салатах можно сравнить с какой-то нотой. Нота «до" — для меня это, конечно же, авокаДО, нота «ре» — моРЕпродукты, «ми" — поМИдорчики, «фа» — фасоль спаржевая, «соль» сама говорит за себя, нота «ля» — урожайные поЛЯ, си — это СИла аромата зелени.

— Оригинально.

— Очень вкусный салат с моцареллой и грецкими орехами.

Салат с моцареллой и грецкими орехами Ингредиенты: 1 авокадо ½ головки красного лука 300 г винограда без косточек 2 пучка рукколы 80−100 г моцареллы горсть грецких орехов Все нарезаем, добавляем измельченные грецкие орешки и заправляем оливковым маслом с медом и французской горчицей.

Изысканный салат с моцареллой и грецкими орехами можно назвать деликатесным (фото из альбома Анны Конды)

— Как посоветуете декорировать праздничный стол?

— Застелите его белой скатертью, расставьте красные и белые тарелки, свечи и цветочные композиции. Можно завязать белую тканевую салфетку красным бантом и украсить стол лепестками роз. Эффектно смотрятся прозрачные стаканы, доверху наполненные разноцветными конфетками. Традиционно в декоре ко Дню влюбленных используются красный, белый и розовый цвета. Главный символ Дня святого Валентина — сердечки. Совершенно простые блюда, поданные в форме сердца, расскажут о вашей любви лучше любых слов. Валентинка ко Дню всех влюбленных может быть не только в виде открытки или шоколадки, но и в виде вкусных блюд, приготовленных своими руками. В форме сердца можно сделать пиццу, салат, яичницу и даже суши, не говоря уже о всевозможных пирожных и десертах. Возьмите формочки в виде сердца и приступайте!

Анна Конда: «Я очень люблю салаты с авокадо» (фото из альбома Анны Конды)

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун праздника?

— В День святого Валентина принято желать любви. Но я пожелаю не просто любить и быть любимым человеком, а чтобы любовь была искренней, крепкой и прочной. Желаю, чтобы сердце от радости и счастья билось в такт с сердцем любимой половинки, чтобы любовь вдохновляла на добрые и красивые поступки, чтобы отношения были наполнены пониманием и совместными мечтами.

Ранее рецептами вкусных блюд, которые можно приготовить к празднику Всех влюбленных, с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Ташкента Ирода Мукимова.

А известный кулинарный эксперт и ведущий Алексей Суханов рассказал, что уже несколько лет подряд встречает День святого Валентина в Юрмале, и дал «ФАКТАМ» рецепт любимого ягодного рулета, который он всегда печет на праздник.

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