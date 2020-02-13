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Биатлон в Антхольце: онлайн-видеотрансляция женского спринта на чемпионате мира
В пятницу, 14 февраля, на «Зюдтироль-Арене» в итальянском Антхольц-Антерсельве продолжится чемпионат мира по биатлону, который будет проходить до 23 февраля.
На старт на дистанцию 7,5 км выйдут девушки, которые будут соревноваться в спринтерской дисциплине. Среди 102 участниц — и четыре украинки: у Юлии Джимы — 5-й стартовый номер, у Вали Семеренко — 32-й, у Елены Пидгрушной — 79-й и у Виты Семеренко — 97-й.
Прямую видеотрансляцию женской спринтерской гонки смотрите 14 февраля (начало — в 15:45) на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.
Также в прямом эфире гонку покажут телеканалы «UA:Перший», «Евроспорт 1», «Беларусь 5» и «Матч».
В субботу, 15 февраля, на чемпионате мира состоится мужская спринтерская гонка на 10 км (начало — в 15:45).
Отметим, что на ЧМ в Италии честь Украины отстаивают 12 биатлонистов и биатлонисток. Наша мужская команда пребывает в Антхольце в составе Дмитрия Пидручного, Артема Примы, Антона Дудченко, Сергея Семенова, Руслана Ткаленко и Богдана Цымбала, а женская — Елены Пидгрушной, Юлии Джимы, Вали и Виты Семеренко, Анастасии Меркушиной и Юлии Журавок.
Добавим, что за годы независимости нашей страны украинские биатлонисты завоевали на трассе в Антхольце 14 медалей Кубка и чемпионата мира. При этом Нина Лемеш, Андрей Дериземля и Сергей Седнев отпраздновали в горах на границе с Австрией свои единственные в карьере личные победы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины претендовала на «бронзу» в смешанной эстафете, но в итоге заняла лишь пятое место.
Фото biathlon.com.ua
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