Спорт

Биатлон в Антхольце: онлайн-видеотрансляция женского спринта на чемпионате мира

В пятницу, 14 февраля, на «Зюдтироль-Арене» в итальянском Антхольц-Антерсельве продолжится чемпионат мира по биатлону, который будет проходить до 23 февраля.

На старт на дистанцию 7,5 км выйдут девушки, которые будут соревноваться в спринтерской дисциплине. Среди 102 участниц — и четыре украинки: у Юлии Джимы — 5-й стартовый номер, у Вали Семеренко — 32-й, у Елены Пидгрушной — 79-й и у Виты Семеренко — 97-й.

Прямую видеотрансляцию женской спринтерской гонки смотрите 14 февраля (начало — в 15:45) на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Также в прямом эфире гонку покажут телеканалы «UA:Перший», «Евроспорт 1», «Беларусь 5» и «Матч».

В субботу, 15 февраля, на чемпионате мира состоится мужская спринтерская гонка на 10 км (начало — в 15:45).

Отметим, что на ЧМ в Италии честь Украины отстаивают 12 биатлонистов и биатлонисток. Наша мужская команда пребывает в Антхольце в составе Дмитрия Пидручного, Артема Примы, Антона Дудченко, Сергея Семенова, Руслана Ткаленко и Богдана Цымбала, а женская — Елены Пидгрушной, Юлии Джимы, Вали и Виты Семеренко, Анастасии Меркушиной и Юлии Журавок.

Добавим, что за годы независимости нашей страны украинские биатлонисты завоевали на трассе в Антхольце 14 медалей Кубка и чемпионата мира. При этом Нина Лемеш, Андрей Дериземля и Сергей Седнев отпраздновали в горах на границе с Австрией свои единственные в карьере личные победы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины претендовала на «бронзу» в смешанной эстафете, но в итоге заняла лишь пятое место.

Фото biathlon.com.ua

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