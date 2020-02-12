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Биатлон в Антхольце: онлайн-видеотрансляция смешанной эстафеты на чемпионате мира

15:41 12 февраля 2020 221
Талисман чемпионата мира по биатлону Бумси
Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

В четверг, 13 февраля, на «Зюдтироль-Арене» в итальянском Антхольц-Антерсельве, расположенном в горах у границы с Австрией, стартует чемпионат мира по биатлону, который продлится до 23 февраля (на фото — талисман ЧМ Бумси).

В первой из 12 запланированных на мировом первенстве дисциплин биатлонисты выйдут на старт смешанной эстафеты. Украину под 24-м стартовым номером на дистанции представят чемпион мира-2019 Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Юлия Джима и Анастасия Меркушина.

Прямую видеотрансляцию смешанной эстафеты смотрите 13 февраля (в 15:45) на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Также в прямом эфире гонку покажут телеканалы «UA:Перший», «Евроспорт 1», «Беларусь 5» и «Матч».

Отметим, что на ЧМ в Италии честь Украины будут отстаивать 12 стреляющих лыжников и лыжниц. Наша мужская команда представлена в Антхольце Дмитрием Пидручным, Артемом Примой, Антоном Дудченко, Сергеем Семеновым, Русланом Ткаленко и Богданом Цымбалом, а женская — Еленой Пидгрушной, Юлией Джимой, Валей и Витой Семеренко, Анастасией Меркушиной и Юлией Журавок.

В пятницу, 14 февраля, на чемпионате мира состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км (начало — в 15:45).

За годы независимости украинские биатлонисты завоевали на трассе в Антхольце 14 медалей Кубка и чемпионата мира. При этом Нина Лемеш, Андрей Дериземля и Сергей Седнев отпраздновали там свои единственные в карьере личные победы.

Кстати, за успешное выступление на чемпионате мира биатлонисты могут рассчитывать на серьезные призовые. К примеру, в индивидуальных гонках первое место оценивается в 25 000 евро, второе — в 19 000, третье — в 14 000, четвертое — в 10 000, пятое — в 8 000, шестое — в 6 000 и так далее. А в эстафетных гонках соответственно — 28 000 евро, 22 000, 18 000, 14 000, 12 000, 10 000 и т. д.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Украину дисквалифицировали по итогам смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Поклюке.

Фото biathlon.com.ua

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