«Бочонок» и «плечи регбиста»: названы самые модные пальто весны (фото)

Стиль жизни

Конец зимы — самое время задуматься о верхней одежде, которая придет на смену объемным пуховикам и модным шубкам из искусственного меха. Дизайнеры говорят, что наступающая весна будет настоящим бумом пальто разных фасонов, фактур и расцветок. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный фэшн-стилист и режиссер программ о моде Светлана Лищинская рассказала, как не потеряться в многообразии выбора верхней одежды и подобрать модель пальто, ориентируясь на особенности своей фигуры и главные тренды весеннего сезона.

— Светлана, похоже, мода на пальто не пройдет никогда?

— И это замечательно! По-моему, сложно найти еще более универсальную вещь, чем пальто. Оно органично смотрится в любых «обстоятельствах» и так разнообразно в своих формах. Признаюсь, этой зимой я даже ни разу не надела пуховик — благо температура редко опускалась ниже ноля. Ходила в двух своих любимых пальто.

— Что это за модели?

— Одно — классическое черное. Мне кажется, такая модель должна быть в гардеробе любой девушки. Это как знаменитое маленькое черное платье. Фасон такого черного пальто из плотной шерстяной ткани должен быть скорее классическим, чем фривольным. Обычно это однобортное, прямого покроя изделие с небольшим отложным воротником и поясом, который завязывается на тугой узел. «Вольности» могут быть разве что в крое рукава — реглан или классический, вшивной. На показах, которые только закончились в Нью-Йорке, многие из модельеров опять вывели на подиум черные модели пальто.

— С чем его стоит носить?

— Такая вещь подойдет под любой образ. Можно смело надевать черное пальто с голубыми джинсами и ботинками на толстой подошве. Или, скажем, с брючным костюмом из джерси. Кстати, надо заметить, что в этом сезоне модно заправлять широкие штаны в высокие сапоги. Классическое пальто, конечно, будет прекрасно сочетаться со строгой юбкой или романтическим платьем в горошек. Так что, если вы сейчас стоите перед выбором, какое пальто купить, чтобы быть в тренде, — черное, классическое станет беспроигрышным вариантом.

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— А если все же хочется что-то поярче?

— Тренд, который перешел в новый сезон, пальто в клетку. Причем это может быть как мелкая клетка, так и довольно крупная. В цветовой гамме тоже нет никаких ограничений. Крупная розовая и голубая клетка сделают ваш образ заметным. Стоит лишь помнить, что, если на вас уже надето одно изделие в клетку, остальная одежда должна быть однотонной. Есть еще немаловажная деталь: крупную клетку не стоит выбирать невысоким девушкам, иначе она еще больше «осадит» их рост. А вот мелкая подойдет абсолютно всем.

— Вы сказали, у вас две любимые модели пальто — какая вторая?

— Это полупальто темно-синего цвета, расширенное сверху и зауженное книзу, — такой «бочонок» из плотной шерсти. Оно скорее напоминает утепленный пиджак и прекрасно подходит для повседневной носки. Такое полупальто может быть двубортным с объемным воротником и обязательно оверсайз. Не бойтесь его покупать, даже если вы невысокого роста. Ошибочно полагать, что объемные вещи идут только высоким. Главное — правильно их комбинировать и не допускать ошибок при выборе аксессуаров. Скажем, под такое полупальто стоит надеть ботильоны на среднем каблуке, и весь образ «вытянется». А вот что касается сумки, то большая не пойдет, она как раз «украдет» рост. Выберите модную сейчас мини-версию, которая будет смотреться очень стильно.

— Пальто какого цвета сейчас на пике моды?

— Однозначно белого. Этого цвета не надо было бояться зимой, а весной — уж и подавно. Белым сейчас может быть весь образ, начиная с сапог, брюк и заканчивая пальто и шляпой или косынкой. В тренде пастельные тона: светло-бежевый, нежно-розовый и голубой. Что касается фасонов, то пальто должно быть с гипертрофированными «плечами регбиста» и объемными рукавами. Никаких вышивок, страз и нашивок. За красоту и необычность вашего образа пусть отвечают аксессуары: сумки, шарфы, украшения для волос.

— Какой длины должно быть пальто?

— В моду вернулись пальто в пол. Но, мне кажется, этот тренд долго не продержится, поскольку сейчас на первом месте все же удобство вещи. Поэтому длина до середины икры, а то и немного выше будет идеальной для вашего изделия.

— В моде ли пальто из кожи?

— Да, причем, чем ярче будет его цвет, тем моднее. Не стоит зацикливаться на черном, смело покупайте зеленые, оранжевые и желтые модели. Не сдают своих позиций и кожаные куртки. Что касается фасона курток, то каждый может дать волю своей фантазии. Надо лишь помнить: вещь не должна быть приталенной. Я бы советовала, покупая кожаную куртку, выбирать на размер больше. Не страшно, что ее рукава будут слишком длинными — в этом может быть изюминка образа. По-прежнему в моде косухи, многообразие молний, поясов и заклепок. Актуальными стали и кожаные пиджаки-оверсайз. В моду возвращаются жилеты, причем не только как нижняя, но и как верхняя одежда. Длинные — ниже колена — жилеты из плотной шерсти или стеганые можно надевать поверх однотонного пальто. Только в этом случае надо не переборщить с фактурой. Пальто должно быть из более тонкой ткани.

— Какой станет ваша главная покупка к весеннему сезону?

— Бежевый тренч. Это такая же универсальная вещь, как черное пальто. Классические модели тренчей предлагают практически все дизайнеры. Более того, судя по проходящим сейчас мировым неделям моды, эта вещь будет в тренде еще не один сезон.

Ранее Светлана Лищинская рассказала «ФАКТАМ» об антитрендах сезона, от которых стоит избавиться тем, кто хочет выглядеть стильно.

Фэшн-эксперт также дала советы по выбору модной обуви.



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