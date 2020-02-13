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250 тысяч евро с гектара: кто дает наибольшую ежегодную выручку
Общая площадь всех действующих норковых ферм на территории Украины составляет 200 га, где инвестиции в один гектар составили 500 000 евро, а ежегодная выручка — 250 тысяч евро с одного гектара, что является одним из самых высоких показателей рентабельности в структуре сельского хозяйства. Об этом сообщил президент Ассоциации звероводов Украины Владимир Федина во время круглого стола «Совершенствование правового регулирования производства меха в Украине».
«Норковые фермы высокодоходные предприятия с добавленной стоимостью, — говорит Владимир Федина. — За последние 6 лет инвестировано в строительство новых норковых ферм более 106 миллионов долларов».
Также в комментарии изданию «Агропортал» он добавил, что в ближайшие годы инвесторы готовы вложить 500 миллионов евро, в результате чего будет создано 7500 новых рабочих мест в селах, поступления в бюджет составят более 150 миллионов налогов ежегодно, а валютная выручка в Украине вырастет до 300 миллионов евро.
В частности, владелец норковой фермы «Агропроминвест» озвучил налоги хозяйства за последний год, которые составили около 8 млн грн, а всего за 2019 норковые фермы заплатили более 30 млн грн налогов в бюджеты разных уровней.
Мировыми лидерами по производству меха и численности звероферм является Дания, Китай, Польша, Финляндия, США, Россия. На долю Европы приходится свыше 50% выращенного меха в мире. Доля Украины составляет 1% производства меха в мире.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..