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Любовь во время "чумы": украинец отказался покидать зараженный Ухань из-за невесты
В охваченном эпидемией коронавируса Ухане остается киевлянин Юрий, который решил отказаться от эвакуации в Украину. В интервью ТСН он признался, что сделал это ради любви.
Парень встретил любовь — гражданку ЮАР Роксен — уже в Китае.
Правительство ее страны решило, что граждан эвакуировать не будет своих граждан, а полететь вместе в Украину они не могут, поскольку официально еще не женаты и не имеют свадебного сертификата.
«14 февраля (на День влюбленных) мы остаемся здесь и будем праздновать, как сможем», — сказал Юрий.
Он и его избранница утверждают, что никакого дефицита не испытывают, хотя и вынуждены много времени проводить дома — все развлекательные заведения закрыты.
По словам Юрия, они с Роксен надеются, что границы Уханя откроются до их свадьбы и они смогут «спокойно улететь домой и встретиться с нашими родными».
Напомним, ранее недовольные граждане Украины, остающиеся в Ухане, записали видеообращение, в котором, в частности, сообщили о нехватке продуктов в закрытом мегаполисе.
Фото ТСН
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