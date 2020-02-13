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Украина

Любовь во время "чумы": украинец отказался покидать зараженный Ухань из-за невесты

17:23 13 февраля 2020 123
Юрий и Роксен
Инф. «ФАКТОВ»

В охваченном эпидемией коронавируса Ухане остается киевлянин Юрий, который решил отказаться от эвакуации в Украину. В интервью ТСН он признался, что сделал это ради любви.

Парень встретил любовь — гражданку ЮАР Роксен — уже в Китае.

Правительство ее страны решило, что граждан эвакуировать не будет своих граждан, а полететь вместе в Украину они не могут, поскольку официально еще не женаты и не имеют свадебного сертификата.

«14 февраля (на День влюбленных) мы остаемся здесь и будем праздновать, как сможем», — сказал Юрий.

Он и его избранница утверждают, что никакого дефицита не испытывают, хотя и вынуждены много времени проводить дома — все развлекательные заведения закрыты.

По словам Юрия, они с Роксен надеются, что границы Уханя откроются до их свадьбы и они смогут «спокойно улететь домой и встретиться с нашими родными».

Напомним, ранее недовольные граждане Украины, остающиеся в Ухане, записали видеообращение, в котором, в частности, сообщили о нехватке продуктов в закрытом мегаполисе.

Фото ТСН

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