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Полицейский на авто сбил семейную пару: подробности жуткого случая на Тернопольщине
Смертельное ДТП произошло на Тернопольщине в среду, 12 февраля, вечером. «В селе Великие Млиновцы находившийся за рулем автомобиля Mercedes вольнонаемный работник Кременецкого отдела полиции — ведущий инспектор сектора логистики — сбил шедшую по обочине дороги супружескую пару», — сообщает ГУ Национальной полиции Тернопольской области. (Напомним, недавно в Одессе полицейский на авто сбил женщину с ребенком.)
В результате наезда 49-летний мужчина погиб еще до приезда «скорой», его жену с травмами средней тяжести госпитализировали.
Водителя проверили на наличие алкоголя в крови, но о результатах экспертизы пока не сообщается. Правоохранитель задержан. Ведется следствие.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП с полицейскими под Киевом: в Белой Церкви автомобиль патрульных сбил мужчину на переходе.
А в пригороде Одессы — поселке Александровка (неподалеку от Черноморска) — полицейский пьяным приехал оформлять ДТП.
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