Главное – не переборщить: топ-5 нарядов для встречи Дня святого Валентина (фото)

Стиль жизни

День святого Валентина — время романтических свиданий. О том, какие наряды лучше всего подойдут для вечера, который вы планируете провести с любимым человеком, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный украинский модельер, фэшн-эксперт Анастасия Иванова.

— Я очень люблю праздник всех влюбленных и непременно отмечаю его со своей второй половинкой, — говорит Анастасия. — В этот день нас повсюду окружают люди, одетые нарядно и со вкусом. Многие вечером отправляются на романтические свидания, а это всегда довольно волнительное событие. Причем совершенно неважно — это новое чувство или второе дыхание длительных отношений двух людей. Именно поэтому к выбору своего наряда для этого события нужно подойти осознанно. К тому же важно учитывать время и место, где это будет происходить. В общем, надо сделать все возможное для того, чтобы ваш образ смог очаровать спутника с первых же секунд.

— Такое действительно возможно?!

— Конечно, просто стоит следовать нескольким элементарным правилам и заранее придумать образ, в котором вы будете выглядеть и чувствовать себя наиболее органично. Я давняя поклонница платьев и считаю, что более нежного и романтического наряда просто не найти. Именно они способны сделать из любой девушки настоящую королеву. Надо лишь немного проявить фантазию.

— Какие же образы больше других подходят для свиданий?

— Мой неизменный фаворит — нежное приталенное платье молочного оттенка. Кстати, бежевый — один из самых актуальных цветов нынешней весны. Выбор такого наряда очень просто объясняется: на первое свидание важно подобрать такой образ, в котором девушка произведет хорошее впечатление и при этом подчеркнет свою нежность и элегантность. Мне кажется, именно в таком платье правильно начинать строить отношения, которые обещают продлиться долго. Наряд должен быть романтического кроя, возможно, с юбкой-воланом, пышными рукавами или широкими манжетами. Что касается всего образа, не стоит придумывать что-то особенное с прической. И уж конечно, никаких начесов! Достаточно собрать волосы в пучок, нанести макияж, надеть туфли на шпильке и ваш образ готов!

— А если девушке не очень к лицу молочный оттенок ткани?

— Тогда на помощь придет неизменный классический вариант — маленькое черное платье. Это такая вечная классика, которая должна быть в гардеробе у каждой. Черное платье идеально подходит для всех случаев и, конечно, День святого Валентина не исключение. Правда, стоит запомнить одно важное правило, оно называется «правило одного акцента».

— Что это значит?

— Если девушка выбирает короткое платье мини, надо отказаться от глубокого выреза. И наоборот: если наряд по щиколотку или в пол, акцент на вашей груди будет уместен. Но для первого свидания такой образ не подойдет: слишком уж он откровенный. А вот если пара вместе уже какое-то время, то появление в черном длинном платье с глубоким декольте может даже помочь чувствам разгореться с новой силой.

— А если девушка все же не готова к слишком откровенному наряду?

— Знаете, я люблю повторять известные слова: простота — залог элегантности. Для первого свидания идеально подойдет лаконичное платье спокойных оттенков. Главное — ни с чем не переборщить. Не надо никаких высоких разрезов по бокам, лишних рюшей, блесток, страз. Достаточно будет тоненького пояса, который сможет подчеркнуть талию или, скажем, маленького бантика на воротнике. Единственное, что нужно помнить, выбирая подобный наряд: платье должно просто идеально сидеть по фигуре. Даже самое дорогое и ультрамодное платье может проиграть, если оно не вашего размера или просто плохо скроено.

— Какими еще деталями можно разнообразить образ?

— Выбирая платье, важно обратить внимание на ткань, из которой оно сделано. Лучше выбрать натуральную, которая не приклеится к ногам, не будет «стреляться» и доставлять неудобства. Не стоит выбирать модели в пестрых тонах, оставьте такой вариант платья для похода в кино или на дружескую вечеринку. На романтическое свидание лучше прийти в сдержанном, изысканном образе, который подчеркнет хрупкую натуру девушки. Можно выбрать платье с воланами, но не переборщить с их количеством. Достаточно большого волана на рукавах или подоле. К тому же лучше отложить до следующего раза мини — еще успеете показать свои ножки. Выберите платье длиной ниже колена.

— Многие отдают предпочтение яркому цвету — красному, например. Такое платье будет уместно на романтическом ужине?

— Почему нет?! Красное платье — это всегда беспроигрышный вариант, который оставляет яркий след в сердце любого мужчины. К тому же подобный выбор наряда самодостаточен. Иными словами, красное платье не требует каких-то лишних акцентов в виде брошей, массивных колец, крупных сережек. Постарайтесь ограничиться их минимальным количеством. Скажем, тонкой золотой или серебряной цепочкой и сережками-гвоздиками. Помните, что романтический вечер — это интимное мероприятие, на котором ценно общение друг с другом. Поэтому наряд должен лишь оттенять вашу натуру, а не затмевать ее.

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