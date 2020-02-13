Чем удивить вторую половинку в День святого Валентина: лучшие фильмы всех времен (видео)

Шоу-бизнес

Этот список лучших фильмов для Дня Святого Валентина составлен на основе рейтингов, которые предложили своим читателям в 2020 году популярные американские издания The People, Woman’s Day, Harper’s Bazaar, Town&Country. «ФАКТЫ» проанализировали их и отобрали те картины, которые названы каждым из этих журналов. Ранее мы публиковали список лучших романтических комедий и мелодрам, которые можно посмотреть на стриминговых каналах.

Начнем с классики. Это бессмертные хиты Голливуда «Касабланка», «Незабываемый роман» и «Римские каникулы». Две картины из этой тройки — черно-белые, и это придает им особый шарм.

«Касабланка» вышла в 1942 году. Снял ее режиссер Майкл Кертис. Главные роли исполнили Хамфри Богарт и Ингрид Бергман. Действие происходит в 1935 году в Марокко. Туда из Европы стекаются бегущие от нацистов люди. Им помогает с документами владелец самого популярного в Касабланке ночного клуба, американец Рик Блейн. Он ведет себя как циничный бизнесмен, которого волнуют только деньги. Но однажды к нему за помощью обращается его бывшая любовница Ильза Лунд. Она прибыла в город со своим мужем Виктором Ласло… Американский институт кино назвал «Касабланку» лучшей мелодрамой в истории кинематографа. Фильм получил три премии «Оскар».

«Римские каникулы» вышли в 1953 году. Творение Уильяма Уайлера получило премию «Оскар». Грегори Пек и Одри Хепберн по сей день считаются одной из самых романтических кинопар в истории. Места, показанные в фильме, предлагаются сегодня римскими гидами в качестве специального маршрута для влюбленных. А история, рассказанная в картине, способна и сегодня растрогать кого угодно. Прожженный американский репортер, работающий в Риме, случайно знакомится ночью на улице с девушкой, которая оказывается настоящей принцессой. Он понимает, что получил шанс написать сенсационный материал, который принесет ему гонорар, достаточный для того, чтобы вернуться в Америку. Однако день, проведенный с принцессой, все меняет…

«Незабываемый роман» был снят в 1957 году режиссером Лео Маккэри. Главные роли исполнили Кэри Грант и Дебора Керр. На океанском лайнере знакомятся плейбой Никки Ферранте и бывшая певица из ночного клуба Терри Маккей. Между ними вспыхивает чувство, однако в Нью-Йорке его ждет богатая невеста. Они понимают, что нельзя доверять мимолетному влечению и хотят проверить себя. Никки и Терри договариваются встретиться снова через шесть месяцев на смотровой площадке небоскреба «Эмпайр-стейт-билдинг»…

«Незабываемый роман» стал важной частью другой замечательной мелодрамы — «Неспящие в Сиэтле» (1993 год), главные роли в которой исполнили Том Хэнкс и Мег Райан. Фильм Норы Эфрон открывает следующую страничку нашего списка, посвященную 80-м и 90-м годам, которые подарили нам несколько прекрасных фильмов о любви. Мы включили в него также шедевры «Грязные танцы», «Когда Гарри встретил Салли», «Красотка».

«Грязные танцы» вышли в 1987 году и сразу покорили сердца миллионов зрителей. Фильм Эмиля Ардолино при бюджете 5 миллионов долларов собрал в мировом прокате 214,6 миллиона долларов. Песни, звучащие в нем, по сей день являются хитами. А энергетика, излучаемая Патриком Суэйзи и Дженнифер Грей, уже 30 с лишним лет никого не оставляет равнодушным. Действие фильма разворачивается летом 1963 года в пансионате для семейного отдыха. Туда приезжает с женой и двумя дочками врач Джейк Хаусман. Его младшая дочь Бэби влюбляется в танцора Джонни…

«Когда Гарри встретил Салли» вышел в прокат в 1989 году. Роб Райнер снял прекрасный фильм о том, как вынужденное знакомство превращается сначала в дружбу, а потом в любовь, однако главные герои не сразу понимают это. Они словно избегают друг друга, заключают браки с другими, разводятся, снова пытаются построить отношения с кем-то еще… Главные роли сыграли Билли Кристал и Мег Райан.

«Красотка» Гарри Маршалла вряд ли нуждается в представлении. Фильм сделал звездой мирового уровня Джулию Робертс. Ричард Гир закрепил за собой имидж самого сексуального мужчины. Историю современной Золушки уже много раз разобрали по косточкам все кинокритики мира, но она почему-то не теряет свою притягательность.

Новое тысячелетие предложило свой взгляд на мелодрамы и романтические комедии. Тот же Гарри Маршалл снял в 2010 году «День святого Валентина», в котором сумел рассказать сразу несколько историй любви. В фильме сыграли новые звезды — Джессика Альба, Брэдли Купер, Джессика Бил, Дженнифер Гарнер, Эмма Робертс. Но Маршалл не забыл и про проверенную гвардию в лице Джулии Робертс и Гектора Элизондо.

Очень хороша «Интуиция» (2001 год) с Джоном Кьюсаком и Кейт Бекинсейл. Кстати, это опять тот случай, когда фильм можно отнести как к рождественским, так и к тем, которые рекомендуются к просмотру 14 февраля. Случайное столкновение в нью-йоркском универмаге в поисках подарков к Рождеству заставляет потом главных героев искать друг друга в огромном городе, используя всего две подсказки 5-долларовую купюру и обложку случайной книги в магазине…

Этот список можно продолжать бесконечно, но тогда его прочтение не оставит время непосредственно на сам просмотр, а главное — на романтическую встречу со своей половинкой. Поэтому мы завершаем наш обзор фильмом «Дневник памяти» (2004 год) Ника Кассаветиса. Это экранизация одноименного романа Николаса Спаркса. Главные роли в картине исполнили Райан Гослинг и Рэйчел Макадамс. Это печальный и, одновременно, невероятно светлый фильм и великой силе любви, которая способна победить любые преграды, и даже смерть отступает перед ней.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, какие романтические фильмы можно посмотреть 14 февраля в украинских кинотеатрах.

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