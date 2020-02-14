У футболиста сборной Украины родился второй сын (фото)

Спорт

Счастливое событие произошло в семье защитника «Шахтера» и сборной Украины Богдана Бутко. Супруга Екатерина родила футболисту сына, которого родители назвали Златаном.

«Я очень счастлив! Добро пожаловать в нашу семью, сыночек», — написал Богдан на своей странице в Instagram, прикрепив фото, на котором держит за ручку новорожденного ребенка.

Это уже второй сын в семье футболиста — старшего, которому сейчас три года, зовут Милан.

Напомним, что Бутко, проведший 32 матча за сборную Украины, был выставлен «Шахтером» на трансфер и поддерживал форму с дублирующим составом. Тем не менее, на тренировочном сборе в Турции защитник сыграл один контрольный матч, против «ГП Македония» (2:0), за основной состав «горняков». Также была информация, что футболист может продолжить карьеру в польском «Лехе», но этот переход сорвался.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у лидеров «Ливерпуля» Джордана Хендерсона и Мохамеда Салаха родились дети ровно через 9 месяцев после невероятного разгрома «Барселоны».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter