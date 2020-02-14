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Трамп неожиданно подтвердил, что отправлял Джулиани в Украину за компроматом на Байдена
В четверг, 13 февраля, президент США Дональд Трамп неожиданно публично признал, что отправлял своего личного адвоката Руди Джулиани в Киев, чтобы тот нашел компромат на бывшего вице-президента Джо Байдена. Как известно, во время прохождения процедуры импичмента Трамп категорически отрицал, что поручал это Джулиани.
Глава американского государства дал интервью известному журналисту Джеральдо Ривере. В ходе беседы Ривера спросил Трампа: «Не странно ли было отправлять Руди Джулиани в Украину, вашего личного адвоката? Вы жалеете теперь об этом?»
Трамп ответил: «Нет, ни в коем случае! Я оказался перед выбором: иметь дело с разными Коми или иметь дело с Руди». Американский лидер вспомнил бывшего директора ФБР Джеймса Коми, которого он отправил в отставку в мае 2017 года. Ему не понравилось, что Коми отказался прекратить расследование о возможных тайных связях Трампа и его ближайших помощников с Россией.
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«У меня наши разведслужбы не вызывают доверия. И все из-за их участия в этом российском расследовании. Как вы знаете, они ничего не нашли. Они и не могли найти, потому что никаких связей не было и нет! А теперь вы спрашиваете меня, почему я выбрал Руди? Потому что он настоящий борец с преступностью. Между прочим, Руди был лучшим прокурором, или одним из лучших, Он точно был лучшим мэром… Нет ничего странного в том, что президент использовал в подобных целях своего адвоката. Разве это произошло впервые? Нет. Франклин Делано Рузвельт! У него был адвокат, который полностью участвовал в работе правительства. Дуайт Эйзенхауэр, у него тоже был такой адвокат. Да у всех президентов были подобные адвокаты», — заявил Трамп.
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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что после провала импичмента в Сенате США Дональд Трамп отправил в отставку главного эксперта по бывшим советским республикам в Совете национальной безопасности США подполковника Александра Виндмана и посла США в Европейском Союзе Гордона Сондленда. Оба дали показания против президента во время слушаний по импичменту в Конгрессе США.
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