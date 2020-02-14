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Е-паспорт гражданина Украины: как он будет выглядеть
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров презентовал для обсуждения в Facebook три возможных варианта дизайна будущего электронного паспорта гражданина Украины.
Его можно будет загрузить с помощью мобильного приложения «Дія».
Федоров признался, что главным спорным вопросом остается дизайн лицевой страницы документа, в частности, доступная там информация.
Сам чиновник является сторонником максимальной простоты — чтобы на странице можно было увидеть лишь главные данные — фото, ФИО, номер документа.
«Все остальное можно спрятать. Поэтому, в отличие от водительских удостоверений, мы увеличили фото (убили идею его увеличения по нажатию)», — сообщил Федоров.
Получить в мобильное приложение электронный паспорт смогут владельцы заграничного паспорта и ID-карты, его достоверность будут проверять с помощью QR-кода.
Владельцы е-паспорта смогут свободно передвигаться по стране на поездах и самолетах, идентифицировать личность в государственных учреждениях, получать посылки и упростить для себя решение еще много жизненных ситуаций.
Напомним, первым документом, который можно загрузить в приложение «Дія», стали водительские права. Правда, доступ к новации не получили владельцы старых водительских удостоверений, выданных еще до начала цифровой эры. Для них в режиме бета-тестирования создана система верификации документов водителей в режиме онлайн. Заполнив несколько полей данных и загрузив фотографию своих водительских прав или техпаспорта, все же можно самостоятельно добавить свои документы в приложение.
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