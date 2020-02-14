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Дворника сбили насмерть два автомобиля: подробности шокирующего случая во Львове (фото)
Это жуткое ДТП произошло во Львове в пятницу, 14 февраля, в 7:25 утра. «На улице Липинского 71-летний местный житель на автомобиле Volkswagen и 38-летний киевлянин на Peugeot совершили наезд на 65-летнюю женщину — работницу одного из львовских коммунальных предприятий», — сообщает ГУ Национальной полиции Львовской области.
От полученных травм женщина умерла на месте. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства, ведется следствие.
Как информирует Львовский городской совет, по данным Шевченковской райадминистрации, одетая в специальный жилет работница убирала прибордюрную часть дороги. Погибшая — Анна Николаевна Рогуля, трудившаяся на предприятии 20 лет, — зарекомендовала себя ответственным работником.
«Сочувствую родным и близким работницы Шевченковского района. Это трагедия для семьи. Родственникам — вся необходимая поддержка от города», — сказал мэр Львова Андрей Садовой.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о другом жутком случае в Западной Украине: полицейский на машине сбил семейную пару, шедшую по обочине дороги, мужчина погиб.
А в Энергодаре Запорожской области на днях машина сбила коляску с ребенком на нерегулируемом пешеходном переходе.
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Фото Игоря Зинкевича — «Варта-1»
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