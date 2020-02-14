24.30 / 24.52 26.33 / 26.70
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Дворника сбили насмерть два автомобиля: подробности шокирующего случая во Львове (фото)

11:49 14 февраля 2020 69
авария во Львове
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Это жуткое ДТП произошло во Львове в пятницу, 14 февраля, в 7:25 утра. «На улице Липинского 71-летний местный житель на автомобиле Volkswagen и 38-летний киевлянин на Peugeot совершили наезд на 65-летнюю женщину — работницу одного из львовских коммунальных предприятий», — сообщает ГУ Национальной полиции Львовской области.

От полученных травм женщина умерла на месте. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства, ведется следствие.

Как информирует Львовский городской совет, по данным Шевченковской райадминистрации, одетая в специальный жилет работница убирала прибордюрную часть дороги. Погибшая — Анна Николаевна Рогуля, трудившаяся на предприятии 20 лет, — зарекомендовала себя ответственным работником.

«Сочувствую родным и близким работницы Шевченковского района. Это трагедия для семьи. Родственникам — вся необходимая поддержка от города», — сказал мэр Львова Андрей Садовой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о другом жутком случае в Западной Украине: полицейский на машине сбил семейную пару, шедшую по обочине дороги, мужчина погиб.

А в Энергодаре Запорожской области на днях машина сбила коляску с ребенком на нерегулируемом пешеходном переходе.

Читайте также: Под Днепром авто снесло мать с ребенком на пешеходном переходе: момент попал на видео

Фото Игоря Зинкевича — «Варта-1»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Меган Маркл

Меган Маркл показала видео, которое ранее запретил ей публиковать Букингемский дворец

День святого Валентина

День святого Валентина: нежные поздравления, открытки, смс

Галина Третьякова

Большинство останутся без выплат: в Раде украинцам пообещали проблемы с пенсией

Квартира

В Киеве продают квартиру с портретом Путина: скандальное фото

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер