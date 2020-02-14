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Бросили гранату: в Киеве пытались убить основателя сети "Ланет"
Интернет-провайдер и оператор кабельного ТВ «Ланет» сообщил о покушении на его учредителя — известного бизнесмена Виктора Мазура. Инцидент произошел 4 февраля 2020 года. Напомним, в январе взрыв гранаты произошел в общежитии Одессы.
В этот день в сторону дома бизнесмена в селе Кожуховка под Киевом бросили боевую гранату, и хотя никто не пострадал, а полиция квалифицировала случившееся по статье «хулиганство», в компании уверены в политическом подтексте ЧП.
Мазур и его адвокат допускают, что покушение может быть связано с конфликтом вокруг отключения Сетью «Ланет» телеканала NewsOne, которое произошло в начале года. Тем не менее менеджеры телеканала уговаривали бизнесмена в необходимости пересмотра решения, мотивируя это тем, что «иначе будет поздно».
«Встречу с руководством канала, которая должна была произойти 4 февраля (в этот же день вечером прилетела граната», Мазур отменил", — говорится в сообщении компании.
В интервью Liga.net бизнесмен рассказал, что взрыв 4 февраля выбил окна в его доме, а осколки испортили стену фасада. Тем не менее рабочих, которые делали ремонт в здании, на месте не оказалось.
Последствия взрыва гранаты
Напомним, в конце января боевую гранату нашли на детской площадке в Киеве.
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