Наука и технологии

Коронавирус нанес удар по разработчикам мобильной электроники, в том числе из Украины (фото)

Организаторы всемирной выставки мобильной электроники Mobile World Congress, которая должна была пройти с 24 по 27 февраля 2020 года, сообщили об отмене мероприятия. Многие крупные компании передумали участвовать в международной выставке (хотя уже внесли свои взносы) из-за коронавируса, который стремительно распространяется.

Представительница украинского стартапа nect WORLD Inc., разработавшего уникальный 5G-модем для ноутбуков, Марина Запорожец, сообщила «ФАКТАМ», что это устройство планировалось представить на Mobile World Congress 2020. Модем позволяет подключать ноутбук к интернету в любой точке мира.

Участие в выставке могло дать возможность организатору стартапа молодому предпринимателю из Киева Михаилу Рудоминскому и его команде обсудить в ходе личных встреч с ведущими специалистами в области мобильной электроники важные технические и маркетинговые вопросы.

Михаил Рудоминский

Еще один важный аспект — финансовый. Стартап внес за участие в выставке 2500 евро. «Если причины отмены Mobile World Congress будут призваны форс-мажором, то деньги стартапу не вернут», — констатирует Марина Запорожец.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», ранее жюри международной выставки Mobile World Congress 2019 назвало лучший смартфон года.

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