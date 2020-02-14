Шоу-бизнес

Традиционно на проект «Голос країни» («1+1») приходят не только народные герои, но и популярные актеры, музыканты и телеведущие. Мечтает о большой сцене и звезда сериала «Папик» Дарья Петрожицкая. Ей удалось прорваться на этап «слепые прослушивания» лишь с третьей попытки. На яркое исполнение хита «Голубка» к Дарье повернулась Тина Кароль, и сейчас Петрожицкая готовится к следующему этапу — «боям». В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Дарья рассказала о своих страхах, работе со звездой и самой большой мечте.

— Дарья, кто предложил вам попробовать свои силы на «Голосі країни»?

— Это было моей большой мечтой. Но только с третьей попытки удалось перешагнуть предкастинги и попасть на слепые прослушивания. Более того — развернуть кресло Тины Кароль. Помню, когда это произошло, мне казалось, что на мой голос повернулись все тренеры проекта! Для слепых прослушиваний я выбрала песню «Голубка», которую пела в одной из серий «Папика», так что она стала для меня судьбоносной.

— Что вы чувствовали, когда выходили на вокальную сцену?

— Хорошо помню съемочный день в сериале, когда моя героиня участвовала в подобном вокальном шоу «Пой». Напротив меня сидели настоящие глыбы шоу-бизнеса — Тина Кароль, Мачете, Дмитрий Шуров. Было очень волнительно, но, когда я пришла на слепые прослушивания «Голосу», поняла, что те мои эмоции не идут ни в какое сравнение с новыми. Я понимала, что ко мне может никто не повернуться. За два дня до съемок потеряла сон. Лишь видела перед глазами картинку, как стою на сцене, пою, а никто не нажимает красную кнопку.

Я не в первый раз выступаю перед публикой, но волновалась дико. Было очень страшно, будто это один из главных кастингов моей жизни. Это как поступать в университет или прослушиваться в театр.

— Как вы готовились к прослушиваниям?

— У меня не было много времени для занятий вокалом. За два дня до кастингов только сходила на распевки. Честно говоря, стало страшно, когда на предкастингах я услышала вокал других ребят и подумала, что совсем не умею правильно петь. Но потом настроила себя на нужный лад. Все-таки имеет значение не только вокальная техника, но и артистизм, харизма.

— Ваш номер на слепых прослушиваниях стал одним из лидеров просмотра на YouTube. Как изменилась ваша жизнь?

— На мои странички в социальных сетях начали массово подписываться, меня узнают на улице. Пишут сообщения, поддерживают. На самом деле, я ведь обычный человек — меня можно встретить в маршрутке, метро. Но больше всего внимания получаю, когда попадаю в торговый центр.

— Ваша героиня в сериале — девушка, которая привыкла к роскоши. Какая вы в жизни?

— У меня очень простой стиль, главное, чтобы было удобно. Сестра говорит, что у меня врожденное чувство стиля. В гардеробе практически нет дорогой одежды. Я не понимаю, зачем тратить деньги на вещи, которые можно купить дешевле. Возможно, дорогие вещи более качественные, но для меня это бессмысленная трата. У демократичных брендов можно найти классные вещи.

— Вы прекрасно выглядите, есть особые beauty-ритуалы?

— У меня нет никаких секретов. Просто надеюсь, что такая кожа у меня будет всю жизнь и я не буду стареть (смеется. — Авт.).

— Правда, что у вас нет музыкального образования?

— Да, но в семье слух и голос есть у всех. К сожалению, в мое экономное детство заниматься вокалом было дорого. Родители работали в театре и не могли отдать меня в музыкальную школу. Я только ходила при школе в танцевальный коллектив, и все деньги уходили туда.

— Если придется выбирать — быть актрисой или певицей, что выберете?

— Верю, что это можно совмещать. Хочу быть, как Хью Джекман — актер, который поет, или Барбра Стрейзанд. Возможно, когда-то и для меня напишут мюзикл.

— Сейчас идет подготовка к «боям», как проходят репетиции?

— Не могу открывать все секреты. Мы с оппонентом очень подружились и сразу же влюбились в нашу песню. Ее важно пережить и показать отношения людей, все те страсти, которые переживают двое влюбленных. Мы оба без музыкального образования, но очень творческие. Тина многому учит, вкладывает в нас, подсказывает, как петь лучше. Например, на последних репетициях она хотела, чтобы я распелась, показывала, как нужно продлевать нотки, ведь я их часто обрываю.

— Какой у вас сейчас режим дня, появилась ли специальная диета, которая щадит связки?

— Честно говоря, у меня все осталось, как и было. Я опять вернулась в плотный съемочный режим, работаю над новым сериалом. Но пою постоянно — дома, на съемках, в дороге. Мне вообще кажется, что я пела с рождения. Часто, когда я учу тексты на съемки, то перевожу их в песни, ведь так мне легче запомнить. Сейчас очень хочу найти время на индивидуальные занятия с педагогом по вокалу.

— Вас называют одной из претенденток на победу в вокальном шоу!

— Я бы хотела победить, честно. Когда шла на «слепые прослушивания», для меня главное было пройти хотя бы этот этап, для ощущения победы внутри себя. Не задумывалась над тем, что будет дальше. Думаю, каждый участник на шоу так же, как и я, хочет победить. Многие зрители пишут в социальных сетях, что верят в меня, и не хотелось бы их расстраивать.

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