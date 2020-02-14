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Когда лучше заключать сделки и менять прическу: лунный календарь на 17–23 февраля
О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели (с 17 по 23 февраля 2020 года), когда лучше ухаживать за собой, заниматься спортом, стричься или идти в баню, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астролог Людмила Булгакова. (Гороскопы на каждый день для всех знаков зодиака читайте здесь.)
17 февраля
Символ дня: медведь
Характеристика: один из самых сильных лунных дней, когда можно разрушать старое ради построения нового. Можно приступать к реализации серьезных проектов. И чем глобальнее они будут, тем лучше.
Бизнес и финансы: день идеален для финансовых и бизнес-проектов, которые со временем принесут солидную прибыль.
Личная жизнь: от шуток в адрес близкого человека лучше отказаться — они могут быть восприняты как оскорбление.
Здоровье: заболевания этого дня могут затянуться надолго, поэтому необходимо не только сразу же обратиться к врачу, но и четко следовать его рекомендациям — самолечение не допускается.
Уход за внешностью: от стрижки в этот день лучше отказаться.
Спорт: рекомендуется умеренная физическая активность — йога, пилатес, стретчинг. Хороший результат также дадут продолжительные прогулки на свежем воздухе.
Дом, сад, огород: можно заниматься строительством на дачном участке. День идеален для любых домашних дел.
18 февраля
Символ дня: черепаха
Характеристика: в течение дня не рекомендуется спешить, суетиться и браться за несколько дел сразу — все равно результат будет равен нулю. Впрочем, предаваться лени тоже не стоит. Необходимо найти себе какое-то спокойное, нехлопотное занятие.
Бизнес и финансы: не стоит давать деньги в долг: получить их обратно удастся нескоро.
Личная жизнь: свидание, скорее всего, разочарует, но дело не в вас и не в вашей половинке, а в положении звезд — с его переменой все нормализуется.
Здоровье: особого внимания потребуют глаза: возможны как травмы, как и заболевания.
Уход за внешностью: рекомендуются водные процедуры — баня или ванна с отваром лечебных трав. От посещения парикмахерской лучше отказаться.
Спорт: лучшими занятиями в это время станут общеукрепляющие упражнения, желательно — на свежем воздухе.
Дом, сад, огород: не стоит обильно поливать домашние цветы и рассаду — воды растениям требуется минимальное количество. В доме нужно ограничиться мелкими делами.
19 февраля
Символ дня: жаба
Характеристика: день с негативной энергетикой, в течение которого ссоры и конфликты будут возникать буквально на ровном месте, поэтому стоит соблюдать осторожность в выборе собеседников.
Бизнес и финансы: не стоит тратить деньги без крайней необходимости, о каждой сделанной в этот день покупке впоследствии придется пожалеть.
Личная жизнь: от свиданий и общения с друзьями лучше отказаться.
Здоровье: могут обостриться хронические заболевания, лечить которые необходимо в соответствии с рекомендациями лечащего врача.
Уход за внешностью: рекомендуется посещение сауны и сеанс массажа.
Спорт: спортом нужно заниматься без излишней активности, показаны умеренные физические нагрузки в виде йоги и пилатеса.
Дом, сад, огород: можно удобрять и подкармливать рассаду. Дома можно заниматься любыми делами.
20 февраля
Символ дня: жезл
Характеристика: день, когда можно будет решить самые важные вопросы, многие из которых из-за своей «труднопроходимости» давно не дают покоя.
Бизнес и финансы: удача ждет тех, кто любит и умеет работать, главное — не назначать на этот день деловые переговоры и не подписывать серьезные документы.
Личная жизнь: необходимо посетить пожилых родственников: они чахнут без вашего внимания.
Здоровье: особое внимание необходимо обратить на состояние ног — вероятны травмы и обострение хронических заболеваний, например, варикозного расширения вен.
Уход за внешностью: хорошее время для стрижки и других манипуляций с волосами.
Спорт: спортивные соревнования лучше заменить духовными практиками.
Дом, сад, огород: можно высаживать семена на рассаду, сажать цветы и заниматься любыми домашними делами.
21 февраля
Символ дня: лотос
Характеристика: гармоничное время, когда нельзя ссориться, конфликтовать и допускать плохие мысли — все это может перетянуть чашу весов, на которой находится зло.
Бизнес и финансы: любые финансовые и бизнес-вопросы будут решать легко, как по маслу.
Личная жизнь: почувствовав необходимость в помощи или добром совете, стоит обратиться к близким людям.
Здоровье: необходимо следить за показателями артериального давления и избегать того, что может его повысить: нервов, долгой работы за компьютером и чтения.
Уход за внешностью: хорошее время для стрижки — она подчеркнет достоинства внешности.
Спорт: в зале рекомендуется умеренная нагрузка.
Дом, сад, огород: можно заниматься любыми домашними делами.
22 февраля
Символ дня: гидра
Характеристика: день торжества темных сил, когда человек — слабый и беззащитный — легко может попасть под влияние злых людей. Избежать этого просто: главное — не общаться с негативно настроенными людьми и избегать незнакомцев.
Бизнес и финансы: от реализации серьезных проектов лучше отказаться, они обречены на неудачу.
Личная жизнь: ссора с любимым человеком может привести к затяжному конфликту, поэтому общение с ним лучше свести к минимуму.
Здоровье: депрессия, начавшаяся в этот день, к счастью, продлится недолго. Могут также напомнить о себе хронические заболевания, лечить которые нужно в соответствии с рекомендациями врача.
Уход за внешностью: от посещения парикмахерской лучше отказаться: она лишит организм энергии, которой сейчас и так немного.
Спорт: пользу принесут физические нагрузки любой интенсивности.
Дом, сад, огород: можно высаживать семена на рассаду.
23 февраля
Символ дня: богиня Афина
Характеристика: первый день лунного месяца несет чистую и положительную энергию. Можно заниматься реализацией давних планов, вероятно также исполнение заветных желаний.
Бизнес и финансы: не рекомендуется доверять непроверенным деловым партнерам — велик риск стать жертвой мошенников.
Личная жизнь: хорошее время для примирения с друзьями и второй половинкой.
Здоровье: можно подхватить вирус, и лечение займет много времени, поэтому лучше избегать большого скопления людей.
Уход за внешностью: показаны любые манипуляции с волосами за исключением стрижки — от нее лучше отказаться.
Спорт: физической нагрузки вследствие повышенного травматизма нужно избегать.
Дом, сад, огород: домашними делами можно заниматься по мере необходимости.
Ранее астролог Людмила Булгакова рассказала «ФАКТАМ» о лунной диете в феврале-2020. Когда в это месяце желательно себя ограничивать, а когда можно ни в чем себе не отказывать.
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