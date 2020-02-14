Стиль жизни

Когда лучше заключать сделки и менять прическу: лунный календарь на 17–23 февраля

О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели (с 17 по 23 февраля 2020 года), когда лучше ухаживать за собой, заниматься спортом, стричься или идти в баню, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астролог Людмила Булгакова. (Гороскопы на каждый день для всех знаков зодиака читайте здесь.)

17 февраля

Символ дня: медведь

Характеристика: один из самых сильных лунных дней, когда можно разрушать старое ради построения нового. Можно приступать к реализации серьезных проектов. И чем глобальнее они будут, тем лучше.

Бизнес и финансы: день идеален для финансовых и бизнес-проектов, которые со временем принесут солидную прибыль.

Личная жизнь: от шуток в адрес близкого человека лучше отказаться — они могут быть восприняты как оскорбление.

Здоровье: заболевания этого дня могут затянуться надолго, поэтому необходимо не только сразу же обратиться к врачу, но и четко следовать его рекомендациям — самолечение не допускается.

Уход за внешностью: от стрижки в этот день лучше отказаться.

Спорт: рекомендуется умеренная физическая активность — йога, пилатес, стретчинг. Хороший результат также дадут продолжительные прогулки на свежем воздухе.

Дом, сад, огород: можно заниматься строительством на дачном участке. День идеален для любых домашних дел.

18 февраля

Символ дня: черепаха

Характеристика: в течение дня не рекомендуется спешить, суетиться и браться за несколько дел сразу — все равно результат будет равен нулю. Впрочем, предаваться лени тоже не стоит. Необходимо найти себе какое-то спокойное, нехлопотное занятие.

Бизнес и финансы: не стоит давать деньги в долг: получить их обратно удастся нескоро.

Личная жизнь: свидание, скорее всего, разочарует, но дело не в вас и не в вашей половинке, а в положении звезд — с его переменой все нормализуется.

Здоровье: особого внимания потребуют глаза: возможны как травмы, как и заболевания.

Уход за внешностью: рекомендуются водные процедуры — баня или ванна с отваром лечебных трав. От посещения парикмахерской лучше отказаться.

Спорт: лучшими занятиями в это время станут общеукрепляющие упражнения, желательно — на свежем воздухе.

Дом, сад, огород: не стоит обильно поливать домашние цветы и рассаду — воды растениям требуется минимальное количество. В доме нужно ограничиться мелкими делами.

19 февраля

Символ дня: жаба

Характеристика: день с негативной энергетикой, в течение которого ссоры и конфликты будут возникать буквально на ровном месте, поэтому стоит соблюдать осторожность в выборе собеседников.

Бизнес и финансы: не стоит тратить деньги без крайней необходимости, о каждой сделанной в этот день покупке впоследствии придется пожалеть.

Личная жизнь: от свиданий и общения с друзьями лучше отказаться.

Здоровье: могут обостриться хронические заболевания, лечить которые необходимо в соответствии с рекомендациями лечащего врача.

Уход за внешностью: рекомендуется посещение сауны и сеанс массажа.

Спорт: спортом нужно заниматься без излишней активности, показаны умеренные физические нагрузки в виде йоги и пилатеса.

Дом, сад, огород: можно удобрять и подкармливать рассаду. Дома можно заниматься любыми делами.

20 февраля

Символ дня: жезл

Характеристика: день, когда можно будет решить самые важные вопросы, многие из которых из-за своей «труднопроходимости» давно не дают покоя.

Бизнес и финансы: удача ждет тех, кто любит и умеет работать, главное — не назначать на этот день деловые переговоры и не подписывать серьезные документы.

Личная жизнь: необходимо посетить пожилых родственников: они чахнут без вашего внимания.

Здоровье: особое внимание необходимо обратить на состояние ног — вероятны травмы и обострение хронических заболеваний, например, варикозного расширения вен.

Уход за внешностью: хорошее время для стрижки и других манипуляций с волосами.

Спорт: спортивные соревнования лучше заменить духовными практиками.

Дом, сад, огород: можно высаживать семена на рассаду, сажать цветы и заниматься любыми домашними делами.

21 февраля

Символ дня: лотос

Характеристика: гармоничное время, когда нельзя ссориться, конфликтовать и допускать плохие мысли — все это может перетянуть чашу весов, на которой находится зло.

Бизнес и финансы: любые финансовые и бизнес-вопросы будут решать легко, как по маслу.

Личная жизнь: почувствовав необходимость в помощи или добром совете, стоит обратиться к близким людям.

Здоровье: необходимо следить за показателями артериального давления и избегать того, что может его повысить: нервов, долгой работы за компьютером и чтения.

Уход за внешностью: хорошее время для стрижки — она подчеркнет достоинства внешности.

Спорт: в зале рекомендуется умеренная нагрузка.

Дом, сад, огород: можно заниматься любыми домашними делами.

22 февраля

Символ дня: гидра

Характеристика: день торжества темных сил, когда человек — слабый и беззащитный — легко может попасть под влияние злых людей. Избежать этого просто: главное — не общаться с негативно настроенными людьми и избегать незнакомцев.

Бизнес и финансы: от реализации серьезных проектов лучше отказаться, они обречены на неудачу.

Личная жизнь: ссора с любимым человеком может привести к затяжному конфликту, поэтому общение с ним лучше свести к минимуму.

Здоровье: депрессия, начавшаяся в этот день, к счастью, продлится недолго. Могут также напомнить о себе хронические заболевания, лечить которые нужно в соответствии с рекомендациями врача.

Уход за внешностью: от посещения парикмахерской лучше отказаться: она лишит организм энергии, которой сейчас и так немного.

Спорт: пользу принесут физические нагрузки любой интенсивности.

Дом, сад, огород: можно высаживать семена на рассаду.

23 февраля

Символ дня: богиня Афина

Характеристика: первый день лунного месяца несет чистую и положительную энергию. Можно заниматься реализацией давних планов, вероятно также исполнение заветных желаний.

Бизнес и финансы: не рекомендуется доверять непроверенным деловым партнерам — велик риск стать жертвой мошенников.

Личная жизнь: хорошее время для примирения с друзьями и второй половинкой.

Здоровье: можно подхватить вирус, и лечение займет много времени, поэтому лучше избегать большого скопления людей.

Уход за внешностью: показаны любые манипуляции с волосами за исключением стрижки — от нее лучше отказаться.

Спорт: физической нагрузки вследствие повышенного травматизма нужно избегать.

Дом, сад, огород: домашними делами можно заниматься по мере необходимости.

Ранее астролог Людмила Булгакова рассказала «ФАКТАМ» о лунной диете в феврале-2020. Когда в это месяце желательно себя ограничивать, а когда можно ни в чем себе не отказывать.

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