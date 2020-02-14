Спешил обогнать троллейбус: в Киеве маршрутчик поехал с зажатым дверью ребенком (фото)

Происшествия

Очередной случай вопиющей халатности водителей общественного транспорта произошел в четверг, 13 февраля, в Киеве. Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как троллейбус протащил по земле старушку, переломав ей кости.

В маршрутке № 507 (Железнодорожный вокзал «Южный» — Музей народной архитектуры «Пирогово») водитель придавил дверью семилетнюю девочку на глазах у ее мамы. И, несмотря на отчаянный вопль ребенка и возмущенные крики других пассажиров… продолжил движение. А когда наконец остановился и открыл дверь, то не посчитал нужным даже встать со своего места и извиниться.

— Это был какой-то кошмар, — рассказывает «ФАКТАМ» киевлянка Анна Свистунова, мама пострадавшей девочки. — Мы с дочкой ехали на музыкальное занятие — берем частные уроки музыки. Сели в маршрутку на Демиевке, а на улице Ковпака, буквально через несколько остановок, должны были выходить. Водитель открыл задние двери, а через три секунды — буквально — захлопнул их и тронулся с места. Я спустилась, подала руку, чтоб помочь дочке выйти, но она выскочить не успела. Ее ручка, которую я держала, оказалась защемлена дверьми. И в таком положении дочь поехала в маршрутке дальше!

Кричала и плакала моя дочка, кричали остальные пассажиры, а я в шоковом состоянии бежала за этим «Богданом», держа ребенка за руку, и изо всех сил колотила кулаком в стекло. Но водитель остановился только секунд через десять, уже порядком отъехав с остановки. Меня трясло, я заскочила к нему, требуя объяснений. Сослаться на то, что он нас не видел, маршрутчик не мог: салон был почти пустой, все пассажиры сидели, поэтому водитель прекрасно видел, что происходит в салоне. Вместо того, чтобы встать, подойти к нам, попытаться как-то разрешить ситуацию и извиниться, он нагло заявил: «А что вы хотели? Там сзади троллейбус стоял. Я хотел как можно скорее уехать!»

Что это за объяснение? Я потребовала его документы, но далеко не сразу он согласился их предъявить. Права так и не показал, фамилию не назвал. На несколько секунд ткнул мне под нос техпаспорт, где написано только название предприятия, а его данных также нет. «Скорую» я не вызывала — убедилась, что у дочки перелома, слава Богу нет, хотя рука у нее красная и болит. Вернувшись домой, я написала жалобу на этот инцидент в службу 1551 Киевской городской администрации. Надеюсь, там примут меры.

«ФАКТЫ» обратились за комментарием к компании — перевозчику маршрута № 507.

— Мы впервые слышим от вас об этом случае, — сказал менеджер частного предприятия «Базальт» Дмитрий Ковалев. — Водитель, видимо, не сказал об этом диспетчеру, соответственно, и нам ничего неизвестно. Спасибо, что сообщили нам номер маршрутки и номер телефона пострадавших. Мы обязательно проведем внутреннее расследование и примем меры. В таких случаях всегда реагируем — делаем выговор водителям, а в серьезных ситуациях даже увольняем. Как компания-перевозчик мы не заинтересованы в том, чтобы пассажиры были недовольны уровнем обслуживания, поэтому в кратчайшие сроки обещаем разобраться.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, в Днепре маршрутчик смотрел кино прямо за рулем.

А в Виннице после поломки троллейбуса пассажиры попали в больницу.

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