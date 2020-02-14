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Коронавирус на Diamond Princess: как круизный лайнер превратился в филиал ада на Земле (фото, видео)

Лайнер Diamond Princess был спущен на воду в 2004 году, у него есть брат-близнец Sapphire Princess («Сапфировая принцесса»). Оба судна построены в Японии, на верфях компании Mitsubishi Heavy Industries.

В нынешний рейс «Принцесса» вышла 20 января и 3 февраля вернулась в японский порт Йокогама. Тогда у пассажира из Китая, который сошел в Гонконге еще 25 января, обнаружили коронавирус.

После проверок признаки коронавируса нашли у еще двух десятков людей, которые контактировали с зараженным пассажиром. Среди первых десяти зараженных оказались граждане Японии, Китая, США, Австралии и Филиппин.

По последним данным, коронавирус выявлен уже у 174 пассажиров и членов экипажа, двое из них в реанимации.

Среди пострадавших 20-летний парень и 37-летняя женщина из Украины, к счастью, у них легкое течение болезни. Судно будет находиться в порту Йокогамы еще около двух недель, до окончательного решения японских властей.

Всего на борту находятся более 3700 человек из 52 стран. Каждый третий — член экипажа. На днях власти приняли решение эвакуировать с лайнера пожилых людей и пассажиров с хроническими болезнями. Более половины пассажиров — люди старше 70 лет.

Огромный круизный лайнер класса Gem в основном летом курсирует на Аляске, а зимой — в Азии. Его длина составляет 290 метров, всего в наличии 17 палуб, в том числе

Gala — медицинский центр,

Plaza — бар, библиотека, стойка туроператора, художественная галерея, обеденные залы, каюты пассажиров;

Fiesta — казино, театр, комнаты отдыха, обеденные залы, игровая комната;

Promenade — бутики, бар, часовня, интернет-кафе, театр, художественная галерея;

Sun — фитнес-центр, бассейны, концертный зал, молодежный центр;

Sports — поле для гольфа, теннисный корт, оазис;

Sky — ночной клуб.

Каюты пассажиров в основном располагаются на палубах Emerald, Dolphin, Caribe, Baja, Aloha (есть бассейн) и Lido, где есть еще бассейны и теннисный корт.

Интересно, что оператор лайнера Princess Cruises 9 февраля заявил о том, что полностью возместит клиентам стоимость круиза и предоплаченных экскурсий. Траты на пребывание пассажиров на борту во время карантина оператор тоже взял на себя.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» наш соотечественник рассказал, как эпидемию коронавируса переживает китайский город Ухань, откуда коронавирус начал распространяться по миру.

Украинские власти обещали вывезти украинцев из Уханя, но даты постоянно сдвигаются.

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