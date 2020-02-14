Экс-нардепы саботируют уголовное дело, однако скоро могут оказаться за решеткой — СМИ

Политика

Громкое уголовное дело о завладении Дмитрием Святашем и Василием Поляковым мошенническим путем 2,2 миллиарда гривен «Укрсиббанка» набирает новые обороты. Об этом сообщил «5 канал» со ссылкой на прокуратуру г. Киева и реестр судебных решений.

По информации СМИ, в ходе судебного процесса прокуратура подтвердила арест боле 80% активов «АИС» и передачу их на ответственное хранение Агентству по розыску и менеджменту активов, полученных мошенническим путем. Фигурантам уголовного дела Дмитрию Святашу и Василию Полякову, как бенефициарам ГК «АИС», вручено подозрение и избраны меры пресечения.

По сообщениям МВД, на данный момент Дмитрий Святаш находится во всеукраинском розыске. В то же время Печерский районный суд запретил экс-нардепу выезд за пределы страны. Подозрения также вручены ряду директоров и топ-менеджерам Александру Пугачу и Александру Яременко. На данный момент они находятся под круглосуточным домашним арестом.



СМИ полагают, что Василий Поляков и Дмитрий Святаш из-за перспективы реального уголовного срока предпочитают скрываться от следствия.



По словам представителя потерпевшего ООО «УМК», на последнее судебное заседание Василий Поляков предоставил справку, что не может явиться, потому что попал в ДТП: «В то же время, мои коллеги видели его на авиарейсе Лондон — Киев, что свидетельствует о спланированном сокрытии от следствия».



Как отметил представитель ООО «УМК» следующее судебное заседание об избрании меры пресечения Василию Полякову назначено на 19 февраля 2020 года на 13:00. Также он выразил надежду, что учитывая на систематические попытки скрыться от следствия и саботировать судебный процесс, в этом судебном заседании все же будет наконец рассмотрена жалоба прокуратуры г. Киева и вынесено соответствующее решение.

Как сообщил «5 канал», в ноябре 2019 года Шевченковским районным судом Киева было дано разрешение на задержание Дмитрия Святаша.

Как отмечается в судебном решении, прокуратурой было доказано, что Дмитрий Святаш систематически скрывается от органов досудебного расследования. Также СМИ отметили, что несмотря на предоставление спорной медицинской справки о пребывании Святаша на стационарном лечении, последний в это время путешествовал из Киева в Харьков, что свидетельствует о попытке обмана следствия.

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