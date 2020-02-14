- 20:19 Поздравления со Сретением Господним и красивые открытки
- 20:05 В Киеве вандалы отличились выходкой на День святого Валентина
- 20:03 Китайский коронавирус добрался до Египта
- 20:03 «Я потеряла сон»: неожиданное признание самой популярной участницы «Голосу країни-10»
- 20:02 Сретение 2020: чего нельзя и что можно делать в праздник
- 19:50 Экс-нардепы саботируют уголовное дело, однако скоро могут оказаться за решеткой — СМИ
- 19:49 Известная российская актриса вышла замуж во второй раз, не разводясь
- 19:30 Это диагноз: в сети обсуждают видео с жертвами победобесия в Луганске
- 19:18 В Кремле рассказали свою версию разговора Путина с Зеленским
- 19:11 Биатлон в Антхольце: онлайн-видеотрансляция мужского спринта на чемпионате мира
- 18:59 Коронавирус на Diamond Princess: как круизный лайнер превратился в филиал ада на Земле
- 18:50 Смертельная авария на пешеходном переходе в Харькове: появились данные о жертвах
Экс-нардепы саботируют уголовное дело, однако скоро могут оказаться за решеткой — СМИ
Громкое уголовное дело о завладении Дмитрием Святашем и Василием Поляковым мошенническим путем 2,2 миллиарда гривен «Укрсиббанка» набирает новые обороты. Об этом сообщил «5 канал» со ссылкой на прокуратуру г. Киева и реестр судебных решений.
По информации СМИ, в ходе судебного процесса прокуратура подтвердила арест боле 80% активов «АИС» и передачу их на ответственное хранение Агентству по розыску и менеджменту активов, полученных мошенническим путем. Фигурантам уголовного дела Дмитрию Святашу и Василию Полякову, как бенефициарам ГК «АИС», вручено подозрение и избраны меры пресечения.
По сообщениям МВД, на данный момент Дмитрий Святаш находится во всеукраинском розыске. В то же время Печерский районный суд запретил экс-нардепу выезд за пределы страны. Подозрения также вручены ряду директоров и топ-менеджерам Александру Пугачу и Александру Яременко. На данный момент они находятся под круглосуточным домашним арестом.
СМИ полагают, что Василий Поляков и Дмитрий Святаш из-за перспективы реального уголовного срока предпочитают скрываться от следствия.
По словам представителя потерпевшего ООО «УМК», на последнее судебное заседание Василий Поляков предоставил справку, что не может явиться, потому что попал в ДТП: «В то же время, мои коллеги видели его на авиарейсе Лондон — Киев, что свидетельствует о спланированном сокрытии от следствия».
Как отметил представитель ООО «УМК» следующее судебное заседание об избрании меры пресечения Василию Полякову назначено на 19 февраля 2020 года на 13:00. Также он выразил надежду, что учитывая на систематические попытки скрыться от следствия и саботировать судебный процесс, в этом судебном заседании все же будет наконец рассмотрена жалоба прокуратуры г. Киева и вынесено соответствующее решение.
Как сообщил «5 канал», в ноябре 2019 года Шевченковским районным судом Киева было дано разрешение на задержание Дмитрия Святаша.
Как отмечается в судебном решении, прокуратурой было доказано, что Дмитрий Святаш систематически скрывается от органов досудебного расследования. Также СМИ отметили, что несмотря на предоставление спорной медицинской справки о пребывании Святаша на стационарном лечении, последний в это время путешествовал из Киева в Харьков, что свидетельствует о попытке обмана следствия.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Коронавирус на Diamond Princess: как круизный лайнер превратился в филиал ада на Земле (фото, видео)
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"