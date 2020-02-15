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В Измаиле прогремел взрыв в жилой многоэтажке: фото и видео ЧП
В пятницу, 14 февраля, в городе Измаиле, что на юге Одесской области, прогремел взрыв. От него содрогнулись не только жильцы пятиэтажного дома по улице Грушевского, 5, а и многие в округе.
Вскоре стало ясно: рвануло по центру дома, в квартире на третьем этаже. Прежде всего, это заметно по окнам, выбитым взрывной волной. Правда, стеклопакеты «полетели» во всех, расположенных в радиусе 50 метров, домах.
К счастью, в квартире в это время никого не было. Огонь уничтожил мебель, иное имущество. Пострадали также стены, потолок, двери.
Все же, кто находился в других квартирах — более полусотни человек — выбежали на улицу. Еще троих пришлось эвакуировать с помощью автолестницы.
На место происшествия прибыли представители всех чрезвычайных служб.
Подробности происшествия устанавливаются.
Как сообщали «ФАКТЫ», 8 февраля в селе Томашовцы Калушского района Ивано-Франковской области взорвался бытовой твердотопливный котел. Пострадали дети трех и пяти лет, а также их 27-летняя мама.
Фото «Думская»
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!