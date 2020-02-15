Происшествия

В Измаиле прогремел взрыв в жилой многоэтажке: фото и видео ЧП

В пятницу, 14 февраля, в городе Измаиле, что на юге Одесской области, прогремел взрыв. От него содрогнулись не только жильцы пятиэтажного дома по улице Грушевского, 5, а и многие в округе.

Вскоре стало ясно: рвануло по центру дома, в квартире на третьем этаже. Прежде всего, это заметно по окнам, выбитым взрывной волной. Правда, стеклопакеты «полетели» во всех, расположенных в радиусе 50 метров, домах.

К счастью, в квартире в это время никого не было. Огонь уничтожил мебель, иное имущество. Пострадали также стены, потолок, двери.

Все же, кто находился в других квартирах — более полусотни человек — выбежали на улицу. Еще троих пришлось эвакуировать с помощью автолестницы.

На место происшествия прибыли представители всех чрезвычайных служб.

Подробности происшествия устанавливаются.

Как сообщали «ФАКТЫ», 8 февраля в селе Томашовцы Калушского района Ивано-Франковской области взорвался бытовой твердотопливный котел. Пострадали дети трех и пяти лет, а также их 27-летняя мама.

Фото «Думская»

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