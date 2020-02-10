15 февраля 2020

История 1009-я. Трогательная. О том, что 15 февраля каждого года отмечается Международный день детей, больных раком, я узнал много лет назад. Рассказал мне об этом старый приятель, предложивший в один из таких дней посетить детское отделение института рака в Киеве. Приехали мы туда со своими тогда ещё маленькими сыновьями. Им было приятно, раздавая в больничных палатах деткам привезенные нами подарки, слышать в ответ искренние слова благодарности от таких же, как они сами, маленьких мальчиков и девочек, чем-то удивительно похожих между собой.

Честно говоря, для меня всё тогда происходило, как в тумане, — и приглушённые разговоры врачей, и чтение детьми стихов, посвящённых теме нашей встречи, и тихие слёзы женщин, скрывавших чувства от родненькой своей детворы. Потом я долго пытался понять, в чём же была поразительная похожесть маленьких пациентов между собой. И однажды догадка пронзила сердце очевидной простотой. Во взгляде каждого из них угадывалась надежда на чудо. На чудо избавления от боли, на чудо просветления исстрадавшегося маминого лица, на чудо объявления строгими врачами чего-то такого, от чего вокруг сразу станет светло и спокойно — и можно будет, собрав потрёпанные и милые свои игрушки, отправиться, наконец-то, домой. Только бы подальше отсюда…

Эту притчу я знал давно. Может быть, она и многим из вас известна. Но я всё-таки расскажу её. Именно сегодня.

За день до своего появления на свет ребёнок спросил у Господа:

- Говорят, завтра ты отправишь меня на Землю. Но как я там буду жить? Я ведь ещё так мал и беззащитен…

- Не волнуйся, я отправлю с тобой ангела, который позаботится о тебе.

- А как я смогу понимать людей, ведь я не знаю их языка?

- Твой ангел научит тебя разговаривать и понимать других.

- Я слышал, что на Земле существует зло. Смогу ли я справиться с ним?

- Тебе поможет в этом ангел. Он будет защищать тебя, даже если придётся рисковать жизнью.

- А что мне делать, если вдруг понадобится обратиться к тебе, Господи?

- Твой ангел научит тебя, сложив руки, произносить молитвы, обращённые ко мне.

- Можешь ли ты мне сказать, как зовут моего ангела?

- Имя не имеет никакого значения… Называй его просто мамой.

Когда я вспоминаю глаза маленьких пациентов института рака, я думаю о том, что наступит время, когда каждый из них поймёт, что чудо, которого они так долго ждали, всё это время находилось рядом с ними. И без этого чуда перенести испытания им было бы просто не под силу. Ибо имя этому чуду — мама…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.