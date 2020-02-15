Робби Уильямс и его жена в День святого Валентина объявили о рождении четвертого ребенка (фото)

Шоу-бизнес

В пятницу, 14 февраля, известный британский певец Робби Уильямс и его супруга Аида Филд объявили о том, что у них родился четвертый ребенок. Малышу уже дали имя — Бо Бенедикт Энтовен. Аида сообщила, что благодарна за появление сына суррогатной матери. Это та же женщина, которая выносила для них малышку Коко. Напомним, младшая дочь Робби и Аиды появилась на свет 17 месяцев назад. У супругов есть также старшая дочь Теодора (семь лет) и сын Чарльтон (пять лет). Их родила Аида.

В откровенном интервью, эксклюзивное право на публикацию которого в Украине «ФАКТЫ» получили от The Interview People, Уильямс рассказал о своих отношениях с детьми и супругой. Тогда же, в декабре, Робби сообщил, что Аида очень хочет еще одного ребенка.

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Жена Уильямса сама призналась в этом в одном из шоу на британском телевидении, в которых она активно снимается. Аида заявила, что хочет, чтобы у малышки Коко был «приятель для игр».

Старшие дети Робби и Аиды

Робби Уильямс с Теодорой и Чарльтоном

Объявление о рождении Бо миссис Уильямс разместила на своей страничке в Instagram и сопроводила его фотографией детских ножек. «Найдите различия… В этот День святого Валентина мы празднуем любовь в самом потрясающем проявлении… Бо Бенедикт Энтовен Уильямс. Как и Коко, он биологически наш, но роила его та же самая невероятная суррогатная мать. Мы счастливы такому благословению — благополучно получить в наши руки нашего здорового сына и официально завершить формирование нашей семьи», — написала Аида.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что у Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой родился третий ребенок. Счастливые родители опубликовали в сети первые снимки малышки.

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