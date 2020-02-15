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Общество и люди

Портрет Зеленского повесили в лифте многоэтажки: реакция жителей попала на видео

10:41 15 февраля 2020 229
портрет Зеленского в лифте
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как пранкер разместил портрет президента РФ Владимира Путина в лифте одной из многоэтажек Москвы, троллинг решили повторить в Украине.

Неизвестные поместили в лифте киевской многоэтажки портрет президента Украины Владимира Зеленского.

Реакция украинцев была разной, но никто не ругался нецензурными словами, как это было в России.

Многие с юмором реагировали на портрет и оставили довольно добродушные комментарии. Один человек только назвал это «идиотизмом» и попытался оторвать фото.

«Надо сфотографироваться, пока не запороли. Ведь не поверят!», «Что такое? Ну… Красавец», «Ага, а рамка же не дешевая», «Здрасьте… Как дела, президент?», — такие реплики оставили зрители президентского портрета.

Напомним, в России уволили офицера-подводника, который в пьяном виде нецензурно ругался в адрес висевшего на стене портрета президента РФ Путина.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве выставлена на продажу трехкомнатная квартира, владельцы которой, очевидно, являются фанатами президента России Владимира Путина.

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