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Портрет Зеленского повесили в лифте многоэтажки: реакция жителей попала на видео
После того, как пранкер разместил портрет президента РФ Владимира Путина в лифте одной из многоэтажек Москвы, троллинг решили повторить в Украине.
Неизвестные поместили в лифте киевской многоэтажки портрет президента Украины Владимира Зеленского.
Реакция украинцев была разной, но никто не ругался нецензурными словами, как это было в России.
Многие с юмором реагировали на портрет и оставили довольно добродушные комментарии. Один человек только назвал это «идиотизмом» и попытался оторвать фото.
«Надо сфотографироваться, пока не запороли. Ведь не поверят!», «Что такое? Ну… Красавец», «Ага, а рамка же не дешевая», «Здрасьте… Как дела, президент?», — такие реплики оставили зрители президентского портрета.
Напомним, в России уволили офицера-подводника, который в пьяном виде нецензурно ругался в адрес висевшего на стене портрета президента РФ Путина.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве выставлена на продажу трехкомнатная квартира, владельцы которой, очевидно, являются фанатами президента России Владимира Путина.
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