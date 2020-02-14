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В Киеве продают квартиру с портретом Путина: скандальное фото
В Киеве выставлена на продажу трехкомнатная квартира, владельцы которой, очевидно, являются приверженцами идеи «русского мира» и фанатами «вечного» президента России Владимира Путина.
Об этом свидетельствует портрет В.В.П на стене в спальной комнате, фото которой размещено на сайте бесплатных объявлений OLX.
Примечательно, что квартира начальной стоимостью 50 тысяч долларов США «под ремонт» расположена на улице Социалистическая (Соломенский район).
Дом, в котором расположена квартира
В описании квартиры ее состояние названо «советским».
Напомним, ранее российский пранкет устроил скандал в Рунете, повестив портрет Путина в лифте многоэтажного дома, а затем выложив в сеть реакцию жителей. А уже после этого в России уволили офицера-подводника, который в пьяном виде нецензурно ругался в адрес висевшего на стене портрета президента РФ Путина.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!