Общество и люди

В Киеве продают квартиру с портретом Путина: скандальное фото

В Киеве выставлена на продажу трехкомнатная квартира, владельцы которой, очевидно, являются приверженцами идеи «русского мира» и фанатами «вечного» президента России Владимира Путина.

Об этом свидетельствует портрет В.В.П на стене в спальной комнате, фото которой размещено на сайте бесплатных объявлений OLX.

Примечательно, что квартира начальной стоимостью 50 тысяч долларов США «под ремонт» расположена на улице Социалистическая (Соломенский район).

Дом, в котором расположена квартира

В описании квартиры ее состояние названо «советским».

Напомним, ранее российский пранкет устроил скандал в Рунете, повестив портрет Путина в лифте многоэтажного дома, а затем выложив в сеть реакцию жителей. А уже после этого в России уволили офицера-подводника, который в пьяном виде нецензурно ругался в адрес висевшего на стене портрета президента РФ Путина.



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