24.31 / 24.53 26.32 / 26.69
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

В Киеве продают квартиру с портретом Путина: скандальное фото

10:24 14 февраля 2020 120
Квартира
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве выставлена на продажу трехкомнатная квартира, владельцы которой, очевидно, являются приверженцами идеи «русского мира» и фанатами «вечного» президента России Владимира Путина.

Об этом свидетельствует портрет В.В.П на стене в спальной комнате, фото которой размещено на сайте бесплатных объявлений OLX.

Примечательно, что квартира начальной стоимостью 50 тысяч долларов США «под ремонт» расположена на улице Социалистическая (Соломенский район).

Дом, в котором расположена квартира

В описании квартиры ее состояние названо «советским».

Напомним, ранее российский пранкет устроил скандал в Рунете, повестив портрет Путина в лифте многоэтажного дома, а затем выложив в сеть реакцию жителей. А уже после этого в России уволили офицера-подводника, который в пьяном виде нецензурно ругался в адрес висевшего на стене портрета президента РФ Путина.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

День святого Валентина

День святого Валентина: нежные поздравления, открытки, смс

Меган Маркл

Меган Маркл показала видео, которое ранее запретил ей публиковать Букингемский дворец

Пенсия в Украине

Индексация пенсий в марте: кому не стоит ждать повышения

День святого Валентина

Самые красивые поздравления с Днем святого Валентина и открытки для любимых

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер