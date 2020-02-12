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Матерился на портрет Путина: российский офицер оскандалился в Сирии
В России уволили офицера-подводника, который, будучи на военной базе ВМФ России в сирийском порту Тартус, напился, а когда его доставили в комендатуру, нецензурно ругался, в том числе, и в адрес висевшего на стене портрета президента РФ Путина. Кстати, недавно хозяин Кремля побывал в российском командном пункте в Дамаске.
Об истории с увольнением пишет «Коммерсант», уточняя, что инцидент произошел летом 2019 года: «В военной комендатуре офицер Олег Лавренчук «высказывал в адрес военного коменданта, личного состава военной комендатуры, а также портрета верховного главнокомандующего вооруженными силами Российской Федерации нецензурную брань».
Все последующее время офицер пытался оспорить свое увольнение в суде. Впрочем, судей не впечатлили объяснения бывшего военнослужащего, что он пил не один и во внеслужебное время из-за «затянувшейся командировки и подавленного состояния». Теперь его адвокат готовит кассационную жалобу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео, снятое в лифте одной из московских многоэтажек, в котором пранкер повестил портрет Путина, а потом выложил в сеть реакцию жителей дома.
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