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Мир

Матерился на портрет Путина: российский офицер оскандалился в Сирии

10:40 12 февраля 2020 60
Портрет Путина
Инф. «ФАКТОВ»

В России уволили офицера-подводника, который, будучи на военной базе ВМФ России в сирийском порту Тартус, напился, а когда его доставили в комендатуру, нецензурно ругался, в том числе, и в адрес висевшего на стене портрета президента РФ Путина. Кстати, недавно хозяин Кремля побывал в российском командном пункте в Дамаске.

Об истории с увольнением пишет «Коммерсант», уточняя, что инцидент произошел летом 2019 года: «В военной комендатуре офицер Олег Лавренчук «высказывал в адрес военного коменданта, личного состава военной комендатуры, а также портрета верховного главнокомандующего вооруженными силами Российской Федерации нецензурную брань».

Все последующее время офицер пытался оспорить свое увольнение в суде. Впрочем, судей не впечатлили объяснения бывшего военнослужащего, что он пил не один и во внеслужебное время из-за «затянувшейся командировки и подавленного состояния». Теперь его адвокат готовит кассационную жалобу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео, снятое в лифте одной из московских многоэтажек, в котором пранкер повестил портрет Путина, а потом выложил в сеть реакцию жителей дома.

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