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Это что за хрень? В России в подъезде вывесили портрет Путина. Реакция жителей попала на видео
В Москве в лифте многоэтажки пранкер наклеил портрет президента РФ Владимира Путина, чтобы узнать реакцию жителей. Ранее автору портретов Путина и Януковича предъявили обвинение в изнасиловании.
Судя по ролику, размещенному в YouTube, жители подъезда не обрадовались новому дизайну своего лифта. В кабине была установлена скрытая камера, которая запечатлена эмоции всех, кто заходил в лифт и видел портрет.
«Это что за хрень?», «Ну что это?», «Ай, комедия», «Прицепили со всей дури!», «Какой дурак повесил?», «Зачем он здесь?», «Сейчас ему нарисуют рога и усы».
Один мужчина обратился к портрету со словами: «Тебя же просто изничтожат!» А девушка, смеясь, сфотографировалась на коленях перед изображением Путина.
В конце ролика портрет самопроизвольно рухнул, испугав находившегося в лифте мужчину.
Ранее сообщалось, что в РФ выпустили конфеты с изображением Путина.
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