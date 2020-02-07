Мир

Это что за хрень? В России в подъезде вывесили портрет Путина. Реакция жителей попала на видео

В Москве в лифте многоэтажки пранкер наклеил портрет президента РФ Владимира Путина, чтобы узнать реакцию жителей. Ранее автору портретов Путина и Януковича предъявили обвинение в изнасиловании.

Судя по ролику, размещенному в YouTube, жители подъезда не обрадовались новому дизайну своего лифта. В кабине была установлена скрытая камера, которая запечатлена эмоции всех, кто заходил в лифт и видел портрет.

«Это что за хрень?», «Ну что это?», «Ай, комедия», «Прицепили со всей дури!», «Какой дурак повесил?», «Зачем он здесь?», «Сейчас ему нарисуют рога и усы».

Один мужчина обратился к портрету со словами: «Тебя же просто изничтожат!» А девушка, смеясь, сфотографировалась на коленях перед изображением Путина.

В конце ролика портрет самопроизвольно рухнул, испугав находившегося в лифте мужчину.

Ранее сообщалось, что в РФ выпустили конфеты с изображением Путина.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter