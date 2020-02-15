Происшествия

В Одесской области на пункте пропуска «Кучурган» Белгород-Днестровского пограничного отряда гражданин Молдовы, который прибыл в Украину, вел себя неадекватно. Об этом говорится в сообщении Государственном приграничной службы.

Так, иностранец вел себя агрессивно, выкрикивал антиукраинские лозунги, называя Украину «иностранной компанией». Украинских пограничников он обвинял в госизмене, правда, по законодательству СССР, и призывал переходить на сторону «советского союза».

Также нарушитель нецензурно ругался и в нарушение режимных правил пытался вести видеосъемку на мобильный телефон.

Пограничники сообщили, что этот гражданин уже не первый раз нарушает украинское законодательство.

Как писали «ФАКТЫ», ранее он уже въезжал в Украину на автомобиле «BMW» с просоветской атрибутикой вместо номерных знаков и многочисленными наклейками соответствующей тематики. Тогда автомобиль изъяли и передали в полицию, а нарушителя вернули в Молдову.

На этот раз иностранца задержали. На него составили админпротоколы за злостное неповиновение законным требованиям пограничного наряда и нарушение режима в пункте пропуска. Также молдованину запретили въезд в Украину на 3 года.

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