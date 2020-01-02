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Происшествия

Фанат СССР пытался заехать в Украину из Приднестровья на BMW с самодельными номерами (фото)

15:37 2 января 2020 310
Авто
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 2 января, в пункте пропуска «Кучурган», расположенном на въезде из Молдовы, пограничники остановили «BMW» с демонстративно наклеенной символикой СССР. В тот же день должник-алиментщик устроил дебош в «Борисполе».

Как сообщает Госпогранслужба Украины, при проверке правоохранители установили, что номерные знаки на авто — самодельные, а технический паспорт — неустановленного образца. Также на кузове была наклеена советская символика. В ходе дальнейшего осмотра были обнаружены и подлинные документы на машину.

Автомобиль поклонника коммунистического режима изъяли и передали сотрудникам Нацполиции.

Ранее сообщалось, что в аэропорту «Борисполь» таможенники и пограничники перехватили необычную контрабанду — на борт самолета пытались передать двух живых соколов. Самолет направлялся в Объединенные Арабские Эмираты.

Фото: Госпогранслужба

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