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Фанат СССР пытался заехать в Украину из Приднестровья на BMW с самодельными номерами (фото)
В четверг, 2 января, в пункте пропуска «Кучурган», расположенном на въезде из Молдовы, пограничники остановили «BMW» с демонстративно наклеенной символикой СССР. В тот же день должник-алиментщик устроил дебош в «Борисполе».
Как сообщает Госпогранслужба Украины, при проверке правоохранители установили, что номерные знаки на авто — самодельные, а технический паспорт — неустановленного образца. Также на кузове была наклеена советская символика. В ходе дальнейшего осмотра были обнаружены и подлинные документы на машину.
Автомобиль поклонника коммунистического режима изъяли и передали сотрудникам Нацполиции.
Ранее сообщалось, что в аэропорту «Борисполь» таможенники и пограничники перехватили необычную контрабанду — на борт самолета пытались передать двух живых соколов. Самолет направлялся в Объединенные Арабские Эмираты.
Фото: Госпогранслужба
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