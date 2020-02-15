- 15:30 Биатлон в Антхольце: онлайн-видеотрансляция мужского спринта на чемпионате мира
- 15:11 «Нельзя постоянно блокировать и игнорировать»: Макрон сделал громкое заявление о России
- 15:09 "Хотел получить "Оскар": Зеленский высказался об импичменте Трампу
- 14:51 Фигуристая Регина Тодоренко задрала ноги на пляже
- 14:43 Сурков может стать заместителем Патрушева: озвучен прогноз
- 14:20 Зеленский заявил о готовности к диалогу с жителями ОРДЛО и указал на важный нюанс
- 14:19 «Слуги народа» утвердили состав высшего совета партии: кто в него вошел
- 13:55 Оккупанты задержали судно с украинцами в Азовском море: что об этом известно
- 13:41 «Украина – иностранная компания»: неадекватный «гражданин СССР» устроил дебош на границе
- 13:08 Интересные знакомства и хорошие идеи: гороскоп на 16 февраля для всех знаков зодиака
- 12:59 Зеленский выступил на Мюнхенской конференции: полное видео
- 12:50 Зеленский в Мюнхене встретился с Цукербергом и главой МВФ: первые детали и фото
"Хотел получить "Оскар": Зеленский высказался об импичменте Трампу
Президент Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, признал, что стал известным и популярным в США, хотя раньше о такой славе мог только мечтать. Переломным стал разговор с президентом США, после которого против Дональда Трампа запустили процедуру импичмента.
«В моей прошлой жизни, когда я был продюсером, сценаристом и актером, я мечтал получить „Оскар“. Я хотел быть очень популярным в США. А теперь я очень популярный в Соединенных Штатах», — заявил Зеленский, вызвав смех у присутствующих.
В то же время Зеленский признает, что не хотел прославиться именно таким путем. «Я этого не хотел. Такой популярности я не желал. Но если это поможет Украине, я готов второй раз поговорить с господином Трампом», — подытожил украинский президент.
Напомним, Зеленский получил известность в США после разговора с Дональдом Трампом в июле 2019 года. По итогам этой беседы американского президента заподозрили в желании надавить на украинские власти, чтобы те помогли в сборе компромата на политических противников Трампа. 5 февраля 2020 года Сенат США отверг обвинения, выдвинутые против главы государства, на этом скандал был исчерпан.
Фото скриншот видео in time Ukraine/YouTube
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.