"Хотел получить "Оскар": Зеленский высказался об импичменте Трампу

Украина

Президент Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, признал, что стал известным и популярным в США, хотя раньше о такой славе мог только мечтать. Переломным стал разговор с президентом США, после которого против Дональда Трампа запустили процедуру импичмента.

«В моей прошлой жизни, когда я был продюсером, сценаристом и актером, я мечтал получить „Оскар“. Я хотел быть очень популярным в США. А теперь я очень популярный в Соединенных Штатах», — заявил Зеленский, вызвав смех у присутствующих.

В то же время Зеленский признает, что не хотел прославиться именно таким путем. «Я этого не хотел. Такой популярности я не желал. Но если это поможет Украине, я готов второй раз поговорить с господином Трампом», — подытожил украинский президент.

Напомним, Зеленский получил известность в США после разговора с Дональдом Трампом в июле 2019 года. По итогам этой беседы американского президента заподозрили в желании надавить на украинские власти, чтобы те помогли в сборе компромата на политических противников Трампа. 5 февраля 2020 года Сенат США отверг обвинения, выдвинутые против главы государства, на этом скандал был исчерпан.

Фото скриншот видео in time Ukraine/YouTube

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