Происшествия

Мужчина снимал порно с детьми: в полиции показали фото и видео с извращенцем

В Днепре стали известны подробности задержания мужчины, уличенного в создании и распространении детской порнографии. Житель Днепра 1963 года рождения много лет активно работал с детскими группами. По данным следствия, последним местом работы мужчины была должность музруководителя детского художественного коллектива.

Киберполиция установила, что «педагог» регулярно склонял воспитанников к интимным отношениям, а заснятое видео с детской порнографией продавал через файлообменники и специализированные форумы. Жертвы насильника предпочитали молчать о случившемся, поскольку тот угрожал выложить видео в открытый доступ.

Последней пострадавшей от музруководителя стала 12-летняя школьница из города Каменское.

Подозреваемый задержан. Дома у него прошел обыск, были изъяты флешки, мобильные телефоны, компьютерная техника. Сохранившиеся видео на ноутбуке и черновые записи должны помочь следствию установить других пострадавших.

Мужчине грозит до 15 лет заключения, он подозревается в развращении несовершеннолетних и распространении детской порнографии.

Напомним, последние суды над разоблаченными авторами детской порнографии закончились мягкими приговорами. Так, жительнице Винницкой области, снимавшей маленького сына в фильмах для взрослых, дали условный срок.

Фото dp.npu.gov.ua

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