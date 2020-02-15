24.31 / 24.54 26.34 / 26.73
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Мужчина снимал порно с детьми: в полиции показали фото и видео с извращенцем

15:49 15 февраля 2020 204
насильник
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепре стали известны подробности задержания мужчины, уличенного в создании и распространении детской порнографии. Житель Днепра 1963 года рождения много лет активно работал с детскими группами. По данным следствия, последним местом работы мужчины была должность музруководителя детского художественного коллектива.

Киберполиция установила, что «педагог» регулярно склонял воспитанников к интимным отношениям, а заснятое видео с детской порнографией продавал через файлообменники и специализированные форумы. Жертвы насильника предпочитали молчать о случившемся, поскольку тот угрожал выложить видео в открытый доступ.

Последней пострадавшей от музруководителя стала 12-летняя школьница из города Каменское.

Подозреваемый задержан. Дома у него прошел обыск, были изъяты флешки, мобильные телефоны, компьютерная техника. Сохранившиеся видео на ноутбуке и черновые записи должны помочь следствию установить других пострадавших.

ноутбук

Мужчине грозит до 15 лет заключения, он подозревается в развращении несовершеннолетних и распространении детской порнографии.

Напомним, последние суды над разоблаченными авторами детской порнографии закончились мягкими приговорами. Так, жительнице Винницкой области, снимавшей маленького сына в фильмах для взрослых, дали условный срок.

Фото dp.npu.gov.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Регина Тодоренко

«До ушей нельзя было трусы натянуть?»: Регину Тодоренко раскритиковали из-за купальника (фото)

Светлана Лобода

«Санитаров сюда!»: Лобода в ультракоротком платье поразила фанатов странным танцем (видео)

Коронавирус

Коронавирус COVID-19 показали под микроскопом: впечатляющие фото

Сретение Господне

Поздравления со Сретением Господним и красивые открытки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер