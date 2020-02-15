Украина

Сивохо рассказал о новом плане "примирения" с Донбассом

После того как Владимир Зеленский высказался за диалог с жителями оккупированного Донбасса, идею подхватили и в президентской партии. Советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Сивохо предложил создать некую «Национальную платформу примирения и единства».

Как сообщает Укринформ, Сивохо запланировал презентацию платформы на следующей неделе, ориентировочно 19 февраля. Новые проект объединит государственные и общественные программы по реинтеграции Донбасса с учетом рекомендаций политических экспертов и конфликтологов.

Напомним, ранее президент Зеленский неоднократно заявлял, что в Украине нужны специальные программы для населения Донбасса и диалог с гражданскими лицами на оккупированных территориях. Эти программы должны стать ответом на ускоренную путинскую паспортизацию жителей ОРДЛО.



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