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Мир

В Китае за сокрытие симптомов коронавируса могут казнить, — СМИ

20:20 15 февраля 2020 282
девушка маска
Инф. «ФАКТОВ»

В Китае ввели строжайшие наказания за содействие распространению коронавируса Covid-19. Ранее наиболее пострадавшие провинции решили сами бороться с несознательными жителями и начали формировать «черные списки». Туда планировалось вносить тех, кто утаил факт своего заражения или скрывал, что контактировал с заболевшими, либо же втайне посещал закрытые на карантин города.

15 февраля стало известно, что одним внесением в региональный «черный список» дело не обойдется. Чрезвычайные меры введены на уровне страны. Решено, что за грубое нарушение карантина, сокрытие симптомов заражения будет установлена уголовная ответственность. В особых случаях за умышленное распространение вируса может грозить десятилетний тюремный срок и пожизненное заключение, а за экстремальные инциденты предусмотрена смертная казнь. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Ранее в Китае было установлено строгое наказание за насилие в отношении медработников во время эпидемии. Было признано, что обидчики врачей прямо препятствуют борьбе с опасным заболеванием. Также была введена ответственность за попытки нажиться в эпидемический период: создавая искусственный дефицит товаров первой необходимости либо взвинчивая цены на такие товары.

Напомним, за последние сутки от осложнений нового коронавируса скончались 144 заразившихся, в том числе один человек во Франции. Остальные 143 летальных исхода приходятся на Китай.

Фото un.org

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