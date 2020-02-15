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Происшествия

В Киеве водители маршруток устроили кулачный бой на остановке (видео)

22:37 15 февраля 2020 252
драка
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве пассажирам маршрутки № 212 (метро «Лыбидская» — ул. Академика Заболотного) пришлось задержаться в пути. Маршрутчик бросил свой микроавтобус, чтобы разобраться с коллегой-водителем по поводу дорожного инцидента.

Два водителя так и не выяснили, кто из них нарушил правила, а потому устроили на остановке кулачные бои. Видео опубликовано на странице «Киев Оперативный».


Комментаторы в соцсетях шутят, что указанный дорожный конфликт закончился еще не так печально, как мог бы.

Напомним, в Черновцах очевидцы засняли, как пассажир маршрутки и водитель дрались на остановке. А под Ровно толпа устроила потасовку, чтобы заполучить место в салоне автобуса.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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