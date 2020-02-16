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Происшествия

Контрабандные сигареты с оккупированного Донбасса наводнили Украину: подозревают военных (фото)

7:42 16 февраля 2020 147
склад
Инф. «ФАКТОВ»

Полицейская операция на территории четырех областей вскрыла крупный канал поступления в Украину контрафактных сигарет. Всего по результатам 90 обысков на складах были обнаружены 1500 ящиков или 750 тысяч пачек табачных изделий.

сигареты

Общая стоимость изъятого оценивается в 20 млн грн. Еще около миллиона гривен были найдены в виде наличности. Предполагается, что вся эта сумма поступила от преступной деятельности. Обыски состоялись в офисах и на складах Донецкой, Волынской, Днепропетровской и Одесской областей.

деньги

В прокуратуре Донецкой области подозревают, что мощный канал по поставке сигарет организовали жители Донбасса и ряд военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Табачный контрафакт поступал через линию разграничения на Донбассе, а потом распространялся по всей Украине.

По итогам операции 15 февраля готовится арест имущества преступной группы, устанавливаются все участники незаконной схемы.

Напомним, самая крупная в истории Украины партия сигарет была изъята в Украине в 2019 году. На складах нашлись десять тысяч коробов с табачными изделиями без акцизных марок, а рядом на автостоянке обнаружены тринадцать фур, заполненных сигаретами.

В том же 2019 году на незаконном ввозе контрабандных сигарет через линию разграничения попался комбат одной из бригад ВСУ.

Фото dn.npu.gov.ua

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