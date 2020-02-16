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Мир

Церковники Путина назвали гражданских жен бесплатными проститутками

9:21 16 февраля 2020 654
смирнов
Инф. «ФАКТОВ»

Российские церковники вновь отличились странными заявлениями на абсолютно не околодуховные темы. Так, московскому протоиерею Димитрию Смирнову не нравится существующая практика «гражданских браков». Женщин, соглашающихся на гражданский союз, представитель РПЦ сравнил с проститутками.

«Неохота сказать: „Я бесплатная проститутка“, поэтому говорят: „У меня гражданский брак“. Нет, тебя никто за жену не считает», — заявил церковник.

Свои взгляды Смирнов озвучил на встрече с участниками православного сообщества. Туда церковник пришел как представитель комиссии московского патриархата по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

«Женщины сами не понимают, что такое брак… Ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда», — возмущался церковник.

Напомним, еще один российский священник выступил против пластических операций, сравнив их с проституцией, блудом и самообманом. Исключение церковник допускает лишь для получивших тяжелые травмы лица при несчастных случаях.

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