Происшествия

В Киеве водитель троллейбуса и велосипедист не поделили дорогу: в ход пошли кулаки (видео)

В Киеве засняли очередную жестокую драку между участниками дорожного движения. Инцидент случился возле станции метро «Почайна».

Как рассказывают очевидцы, водитель троллейбуса «подрезал» велосипедиста — курьера одной из служб по доставке еды. Курьер резким ударом в кабину троллейбуса вызвал водителя на мужской разговор. Дальше в ход пошли кулаки. Пригодился и массивный термокороб, который курьеры используют при развозке заказов. Видео опубликовано на странице «Киев Оперативный» в Facebook.

«Киевпасстранс» оперативно отреагировал на инцидент со своим водителем. Организация обещает, что установит личность водителя-нарушителя и применит санкции.

Напомним, накануне в Киеве водители маршруток устроили кулачные бои, поспорив из-за инцидента на дороге.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter