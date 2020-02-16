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В Киеве водитель троллейбуса и велосипедист не поделили дорогу: в ход пошли кулаки (видео)
В Киеве засняли очередную жестокую драку между участниками дорожного движения. Инцидент случился возле станции метро «Почайна».
Как рассказывают очевидцы, водитель троллейбуса «подрезал» велосипедиста — курьера одной из служб по доставке еды. Курьер резким ударом в кабину троллейбуса вызвал водителя на мужской разговор. Дальше в ход пошли кулаки. Пригодился и массивный термокороб, который курьеры используют при развозке заказов. Видео опубликовано на странице «Киев Оперативный» в Facebook.
«Киевпасстранс» оперативно отреагировал на инцидент со своим водителем. Организация обещает, что установит личность водителя-нарушителя и применит санкции.
Напомним, накануне в Киеве водители маршруток устроили кулачные бои, поспорив из-за инцидента на дороге.
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