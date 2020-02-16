Турецкий пес прервал матч украинской команды: его пришлось унести на руках (видео)

Спорт

Забавный эпизод произошел во время контрольного поединка в Турции между «Днепром-1» и вице-чемпионом Казахстана «Кайратом». В середине второй 45-минутки рефери остановил поединок из-за пса, выбежавшего на поле. Только когда белый красавец вдоволь набегался по газону и решил поваляться, один из игроков «Кайрата» взял его на руки и унес за пределы поля.

Отметим, что встреча завершилась победой «Кайрата» — 4:2. В составе команды Дмитрия Михайленко точными ударами отметились чемпионы мира U20 Владислав Супряга и Сергей Булеца, которому 16 февраля исполнился 21 год.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Аргентине собака во время поединка выбежала на поле и нагадила в штрафной.

Фото ФК «Кайрат»

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