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Происшествия

В Киеве на глазах у прохожих напали на известную журналистку

14:28 16 февраля 2020 201
калюжная
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве в Днепровском районе напали на корреспондентку «24 канала» Анну Калюжную. Журналистка подозревает, что нападение могло быть заранее спланированным, и ищет свидетелей происшествия.

По словам Калюжной, помочь могут автовладельцы, которые 15 февраля около 23.30 ехали по улице Евгения Сверстюка. Происшествие могло попасть на записи авторегистраторов.

«Была предпринята попытка нападения на меня. Какой-то мужчина схватил за лицо и попытался заткнуть рот. Я завизжала и побежала в сторону людей», — рассказала журналист.

заявление

Подозрительными Калюжная считает два факта: мужчина приехал заранее на велосипеде, транспорт припрятал неподалеку и как будто чего-то выжидал. Кроме того, увидев, что нападение сорвалось, хулиган не спешил убегать. Уехал он только того, как увидел, что потенциальной жертве пришли на помощь.

Напомним, ранее Международная федерация журналистов включила Украину в список опасных стран для работников СМИ. Громкие случаи нападения на журналистов зафиксированы в Киеве, Черкассах, Одессе, на Волыни.

Фото Ан Жюлак/Facebook

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