Мир

Коронавирус убил еще одного человека за пределами материкового Китая

За пределами материкового Китая зафиксирована новая смерть от коронавируса COVID-19 — жертвой стал 60-летний житель Тайваня. Напомним, накануне в Китае обнадежили новостью о том, что эпидемия коронавируса идет на спад.

Всего на острове подтверждены 20 случаев инфицирования вирусом.

Умерший тайванец был также болен диабетом и гепатитом В. Как именно он подхватил коронавирус, не известно — за последнее время мужчина за границу не выезжал, сообщает Reuters.

Ранее за пределами Поднебесной смерти от коронавируса были зафиксированы на Филиппинах, в Японии и во Франции.

Тем временем в Китае ввели смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter