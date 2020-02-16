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Коронавирус убил еще одного человека за пределами материкового Китая
За пределами материкового Китая зафиксирована новая смерть от коронавируса COVID-19 — жертвой стал 60-летний житель Тайваня. Напомним, накануне в Китае обнадежили новостью о том, что эпидемия коронавируса идет на спад.
Всего на острове подтверждены 20 случаев инфицирования вирусом.
Умерший тайванец был также болен диабетом и гепатитом В. Как именно он подхватил коронавирус, не известно — за последнее время мужчина за границу не выезжал, сообщает Reuters.
Ранее за пределами Поднебесной смерти от коронавируса были зафиксированы на Филиппинах, в Японии и во Франции.
Тем временем в Китае ввели смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса.
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