24.32 / 24.50 26.39 / 26.73
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Коронавирус убил еще одного человека за пределами материкового Китая

17:48 16 февраля 2020 157
Пациент
Инф. «ФАКТОВ»

За пределами материкового Китая зафиксирована новая смерть от коронавируса COVID-19 — жертвой стал 60-летний житель Тайваня. Напомним, накануне в Китае обнадежили новостью о том, что эпидемия коронавируса идет на спад.

Всего на острове подтверждены 20 случаев инфицирования вирусом.

Умерший тайванец был также болен диабетом и гепатитом В. Как именно он подхватил коронавирус, не известно — за последнее время мужчина за границу не выезжал, сообщает Reuters.

Ранее за пределами Поднебесной смерти от коронавируса были зафиксированы на Филиппинах, в Японии и во Франции.

Тем временем в Китае ввели смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

пирожные

В Москве девушка победила на конкурсе по поеданию пирожных и тут же умерла

Лолита Милявская

Откачивали на глазах у публики: у Лолиты Милявской случился приступ в Кремле

Кэролайн Флэк

Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой (фото, видео)

Светлана Лобода

«Санитаров сюда!»: Лобода в ультракоротком платье поразила фанатов странным танцем (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер